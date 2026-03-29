Daniel Colindres dice que se le acerca el ‘adiós’

Daniel Colindres, delantero de 41 años de Puntarenas, siente que está cerca del retiro.

Luego del partido de semifinal que su equipo perdió en los lanzamientos desde el punto de penal contra Sporting, Colindres habló con Tigo Sports y dejó entrever que pronto se marchará del fútbol.

“En cuanto a mi carrera, vamos a ver; ya se puede decir que se acerca el final y, como siempre digo, un chiste malo, de esos circos que dicen que ya se van y postergan su vida”, dijo Colindres.

Daniel, quien en el país jugó en Saprissa, Santos, Liberia y Puntarenas, añadió que cuenta con el respaldo de su familia.

“Con el paso de los años uno se establece, por ahí madura en ciertos aspectos y el apoyo de las personas cerca. El entorno que uno tiene lo hace a uno ser un poco más centrado y madurar en aspectos extracancha que le ayudan a uno a mejorar”, opinó Daniel Colindres.

El atacante se mostró agradecido por el respaldo que siempre le ha dado la afición de Puntarenas.

“La gente de Puntarenas es especial, la verdad siempre apoya al equipo, siempre está ahí empujando con el tema de la samba, con el cariño de ellos, que son muy cariñosos. Nos gustaría retribuirles de una mejor manera y vamos a tratar de enfocarnos en el torneo nacional y estar cerca de puestos clasificatorios y pelear hasta el final”, expresó Colindres.

Daniel Colindres tiene 41 años, jugó con Saprissa, Santos y Liberia. Actualmente milita en Puntarenas y en el exterior jugó en la India. El atacante cree que está llegando al final de su carrera profesional. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

Sobre la serie contra el equipo de Andrés Carevic, que Puntarenas perdió en penales, luego de que la serie terminara 2-2, incluso Daniel falló un penal, el atacante comentó que les faltó ser certeros desde el manchón blanco.

“Todos los días se aprende, de ser muy seguro en los penales, los dos últimos los he fallado y hay que trabajarlo para estar certero y convertir. Lamentablemente, en los penales no fuimos suficientemente contundentes”, indicó Daniel.

En el presente torneo, Colindres fue titular en las primeras fechas contra Saprissa, Cartaginés, San Carlos, Guadalupe FC, Herediano y San Carlos.

En los partidos contra Liberia, Pérez Zeledón y Sporting no estuvo por sanción y el técnico César Alpízar no lo tomó en cuenta desde el arranque para los duelos contra Alajuelense, Cartaginés, Guadalupe FC y Liberia, y tampoco fue de la partida en las semifinales de Copa contra los albinegros.