Curazao llega bailando ‘dembow’ al Mundial y hasta el piloto del avión se bajó a bailar (video)

Curazao celebra su primera clasificación a una Copa del Mundo. Curazao es el país más pequeño del Mundial con apenas 150 mil habitantes.

La “Ola Azul” como se le conoce a la selección de Curazao, le puso ritmo y mucho sabor al Mundial 2026.

La nación más pequeña, pero con el sueño más grande, que competirá en la Copa del Mundo, llegó a la Florida, en Estados Unidos, bailando dembow.

Uno de los pilotos del vuelo descendió con los deportistas y comenzó a bailar con Víctor García, integrante de la delegación, mientras otro tripulante sostenía la bandera del país.

🕺 Así llegó Curazao al Mundial 2026 🇨🇼



Al ritmo del Dembow, la selección caribeña aterrizó en Estados Unidos 🛬🇺🇸



🆚🇪🇨 Curazao es el segundo rival de Ecuador en el Grupo E pic.twitter.com/VeD3YwI0B2 — Diario Olé Ecuador (@DiarioOleEc) June 9, 2026

El equipo de esta isla, con una población de apenas 150.000 habitantes, se ganó su plaza con una campaña de clasificación casi perfecta, manteniéndose invicto.

Tras el viaje en avión, el grupo dirigido por el técnico holandés Dick Advocaat se dirigió a un hotel en Boca Ratón. La elección de la ubicación no fue aleatoria y consideró el clima similar al de la isla caribeña, lo que ayuda al equipo a adaptarse.

Curazao forma parte del Grupo E, junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. El debut se producirá el 14 de junio, ante los alemanes, en Houston. El segundo partido está previsto para el día 20, contra Ecuador, en Kansas City. El último partido de la fase de grupos será el día 25, contra Costa de Marfil, en Filadelfia.

Para muchos expertos, la primera clasificación de Curazao para la Copa del Mundo no es solo el éxito de una generación de jugadores, sino también el resultado de una estrategia de desarrollo de años y el sello especial de Dick Advocaat.