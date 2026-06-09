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Curazao llega bailando ‘dembow’ al Mundial y hasta el piloto del avión se bajó a bailar (video)

Curazao llega al Mundial de 2026 como una incógnita; por ahora entraron bailando

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Por Milton Montenegro
Curazao celebra su primera clasificación a una Copa del Mundo.
Curazao celebra su primera clasificación a una Copa del Mundo. Curazao es el país más pequeño del Mundial con apenas 150 mil habitantes. (RICARDO MAKYN/AFP)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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