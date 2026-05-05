‘Cubo’ Torres revela qué pasó en el encontronazo con Kendall Waston: lo que nadie sabe de su relación

Se dieron con todo. Se empujaron, se encararon y se pechearon. A Erick, el “Cubo” Torres, no lo intimidó la estatura de Kendall Waston; se le plantó.

En entrevista con La Nación, el “Cubo” reconoció que, en el momento de la jugada, no sabía que Kendall Waston era quien lo marcaba.

“No me percaté de que era él. Siempre, cuando me marcan, soy así de pasional. Cuando fuera de la cancha seguí sintiendo la presión del defensa, los empujones y el roce, reaccioné. Estoy seguro de que él, con cualquier otro delantero, ejerce la misma presión y se genera el mismo roce, pero no me percaté de que era él”, contó el delantero de Liberia.

Al cierre del primer tiempo del partido semifinal de Liberia contra Saprissa, al minuto 45+3, Erick y Kendall tuvieron el encontronazo, que se calmó tras la intervención de jugadores de ambos equipos.

El atacante mexicano expresó no recordar qué se dijeron cuando se pechearon.

“Sinceramente, no recuerdo, pero nos entramos fuerte. Fue una jugada donde, a pesar de que ya había terminado, nos seguimos empujando y chocando. Lo que sea que nos dijimos quedó ahí en el campo. Estoy seguro, y lo puedo decir, que de parte de él hacia mí, lo que nos hayamos dicho o si se presenta otra jugada igual, una barrida, sé que va a quedar ahí”, indicó el “Cubo”.

Para Erick, solo se trató de una jugada que se puede presentar en los partidos, una acción muy futbolera, la calificó él. Incluso dijo que la ha vivido con otros defensas.

“Todos conocemos a Waston; siempre va fuerte a las jugadas, es muy pasional, igual que yo. Es una acción digna de semifinal, donde los sentimientos y las emociones están ahí, a flor de piel, y en general te digo que no he recibido muchos comentarios de la jugada”, señaló Torres, quien contó un detalle que pocos conocen: tiene una buena amistad con Kendall.

Se dan con todo, se enjachan y después la manita, así tiene que ser pic.twitter.com/VhfCYKIvZl — TD Más (@tdmascrc) May 3, 2026

“Con Waston tengo una excelente relación. Cuando llegué al país, por mensajes en privado me hizo sentir su apoyo, se puso a la disposición, y cuando estuvo lo de mi sanción también estuvo muy al pendiente de mí, dándome mucho apoyo por mensajes. Lo enfrenté en la MLS en muchas ocasiones e, independientemente de lo que pase en la cancha o los encontronazos que puedan pasar, todo queda ahí, y fuera de la cancha es un amigo, un compañero de profesión a quien respeto por su recorrido y trayectoria, y lo admiro bastante. Queda ahí como una jugada digna de una semifinal”, destacó el “Cubo” Torres.

Erick el "Cubo" Torres aseguró que no es fácil superar a los defensas del fútbol nacional. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Tras el roce, Torres añadió que no ha conversado con Kendall ni intercambiado algún mensaje.

“Al final de la jugada nos dimos la mano y le dije que buen encontronazo, hermano; ahí queda. Salieron chispas, pero nada es personal, y él lo sabe. Tiene muchos años en esto, ha enfrentado a grandes delanteros y seguro esto es una rosa más en su jardín. Kendall sabe que los mexicanos somos de carácter, de meter, y seguro nada lo traslada a la vida personal. Es un defensa duro, pasional, de mucha experiencia y sabe lo que hace. Lo respeto y sé que me ve como compañero de profesión, con mucho cariño”, expresó Erick Torres.

Erick Torres se refirió a Kendall Waston como un tipazo, “una persona de 10 puntos”, y recordó que con otros defensas en el fútbol nacional ha tenido roces o lo han marcado con mucha fuerza y presión.

“Pipo (Giancarlo González) es muy duro; es un poco más delgado, pero es muy difícil de mover. Chocar con él es como hacerlo contra una pared. Además, posee experiencia, temple y tiene jerarquía, lo que hace muy difícil superarlo”, contó el “Cubo”, quien en esas disputas en el área de los rivales destacó lo que se ha llevado.

“Esas marcas con los zagueros me han dejado un buen recuerdito en los tobillos. Con algunos he sacado chispas, como Ariel Soto (defensa de Sporting)”.

Erick el "Cubo" Torres dijo que uno de los defensas que más fuerte lo ha marcado es Ariel Soto de Sporting. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

El azteca añadió que en el campeonato los zagueros se paran duro.

“Aquí, por lo regular, los defensas son fuertes, van al choque y usan mucho el cuerpo para defender; te chocan, te agarran, te halan, te dan golpes, y eso hace que para un delantero la liga sea difícil. Hay que estar con mucha movilidad o asociarse con los compañeros para poder entrar. Muchas veces te llevas recuerditos para la casa”, resaltó Erick, el “Cubo” Torres.