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¿Cuántos partidos podría pitar Juan Gabriel Calderón en el Mundial 2026? Analistas explican el panorama

El árbitro estará en el Mundial junto al asistente Juan Carlos Mora

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Por Milton Montenegro

Juan Gabriel Calderón recibió con ilusión la designación como árbitro central para el Mundial 2026.








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Juan Gabriel CalderónMundial 2026Juan Carlos Mora
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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