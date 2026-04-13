¿Cuántos partidos podría pitar Juan Gabriel Calderón en el Mundial 2026? Analistas explican el panorama

Juan Gabriel Calderón recibió con ilusión la designación como árbitro central para el Mundial 2026.

24 años después, Costa Rica vuelve a tener un juez principal en la máxima cita futbolística del planeta y la gran pregunta que muchos pueden hacerse es cuántos partidos podrá dirigir el nacional en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Calderón irá al certamen acompañado del asistente Juan Carlos Mora, quien ya estuvo en Rusia 2018 y Catar 2022.

La Nación le consultó a Greivin Porras y Pedro Navarro, analistas arbitrales, sobre las posibilidades de Calderón de ser central en algunos juegos del Mundial, y la respuesta de ambos es contundente: tiene pocas opciones, según ellos, porque el costarricense llegará al certamen como “árbitro suplente”.

“Lo que nos dice el corazón es que ojalá dirija cinco partidos, no lo sabemos, pero a la fecha de hoy no va a dirigir ninguno. Él fue designado junto con Juan Carlos Mora como árbitro suplente. Está a la expectativa; para que pueda dirigir, tendría que pasar alguna situación con un árbitro de los titulares, para ser designado”, dijo Greivin Porras.

Porras se basa en que Calderón es suplente porque solo tiene un asistente de su misma nacionalidad y quienes van a dirigir cuentan con su equipo de trabajo completo, o sea, dos asistentes.

“Ellos dirigen en primera instancia uno o dos juegos y, dependiendo del desempeño, van a continuar en el torneo. Los suplentes entran a escena si alguno sufre una lesión o enfermedad. Juan Gabriel sí podría estar como cuarto árbitro y, si pasa algo con uno de los titulares, no significa que de una vez escogen al nacional, porque hay varios suplentes”, destacó Porras.

Juan Gabriel Calderón dijo que: "La lista de los árbitros que vamos al mundial no indica el rol de cada uno". (John Durán /John Durán)

Pedro Navarro tiene una opinión igual a la de Porras y explicó su punto de vista.

“Juan Gabriel va como posible suplente, o está en la lista de suplentes. Sería muy bueno que pase la primera fase, pero, por lo que se proyecta y la poca fuerza que tiene Costa Rica (a nivel político), no creo que pase la primera ronda. No avanzaría por falta de calidad o condiciones, porque Juan Gabriel tiene para llegar largo, pero por fuerza política del país no hemos tenido ese músculo a nivel internacional”, señaló Pedro Navarro, quien, igual que Greivin Porras, consideró que el tico está en desventaja al no tener equipo completo.

“Es difícil que llegue más allá de primera ronda y estaría como cuarto árbitro. VAR no, porque los árbitros VAR ya fueron designados. Si un árbitro sufre una lesión y lo designan, él podría mostrarse y eventualmente alargar su estadía. Es cuestión de que le den una oportunidad, porque tiene con qué”, mencionó Pedro Navarro.

La Nación le consultó a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, si FIFA les informó que Juan Gabriel Calderón es árbitro suplente.

Osses contestó vía WhatsApp: “Pregúntele a ellos (los analistas) las razones. Ellos deben tener informaciones precisas para comentar. Yo tengo una lista de 52 árbitros, 88 asistentes. Entre ellos están los ticos. No hay, en principio, la selección que se señala. No existe esa información (de que Juan Gabriel es suplente)”.

Los árbitros ticos Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora junto con su jefe Enrique Osses quienes fueron convocados por la FIFA para el mundial2026 / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

A Juan Gabriel también se le hizo la consulta si va como suplente y también por WhatsApp respondió que estaba conduciendo y se le dificultaba contestar, pero añadió: “La lista de los árbitros que vamos al Mundial no indica el rol de cada árbitro”.

Hace ocho años, en el Mundial de Rusia 2018, se presentó la misma situación: Costa Rica tuvo presencia con un árbitro, Ricardo Montero, quien viajó con Juan Carlos Mora, que repetirá en el 2026. En Rusia, Montero no dirigió ningún encuentro; estuvo como cuarto árbitro en los partidos Inglaterra-Túnez, Islandia-Nigeria, Egipto-Arabia Saudí y Polonia-Japón, pero nunca tomó el silbato.

Este medio le preguntó a Juan Carlos Mora sobre esa experiencia en Rusia y si viajar sin equipo completo juega en contra de Juan Gabriel Calderón.

“En el Mundial de Rusia, que fui con Ricardo Montero, fuimos él y yo, y terminé haciendo equipo con Joel Aguilar, que iba con solo un asistente de El Salvador, y yo trabajé con él. No es porque solo vamos los dos, solo vamos de suplentes, allá nos pueden poner a alguien, o a mí a trabajar con alguien”, comentó Juan Carlos.

Juan Carlos Mora asistirá a su tercer mundial como árbitro asistente. Estuvo en Rusia 2018 y Catar 2022. (JOHN DURAN/John Durán)

En Rusia, Mora fue asistente en el partido Corea del Sur contra Suecia.

“Luego hice otros más de reserva, o sea, que uno está pendiente por aquello de que algún compañero tenga alguna lesión y uno sería el suplente. En Rusia me quedé bastante; para semifinales me regresé”, resaltó Juan Carlos Mora, quien luego de la Copa del Mundo de Rusia estuvo en Catar 2022, donde trabajó con el guatemalteco Mario Escobar y con él tuvo la oportunidad de estar en un encuentro, el de Gales contra Irán, que ganaron los iraníes 2-0.

El Mundial del 2026 inicia el 11 de junio y concluirá el 19 de julio. En total, se designaron 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de video de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro para el Mundial.

Se esperaba que Juan Gabriel Calderón fuera designado junto a Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta, pero al final solo los dos primeros fueron tomados en cuenta por la FIFA.

Todavía no está el anuncio oficial de cuáles serán las primeras designaciones para los partidos de la fase inicial.