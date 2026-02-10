¿Cuánto gana el presidente de Saprissa? Roberto Artavia responde si Horizonte Morado le paga

En el 2016, La Nación informó que un accionista del club dio a conocer que Juan Carlos Rojas, anterior presidente del Deportivo Saprissa, recibía $12.000 por estar al frente del equipo.

Hoy el puesto está en poder de Roberto Artavia y salta la pregunta: ¿El jerarca morado recibe el mismo salario?

“Hay una palabra equivocada que se está usando y es salario. Yo tengo una dieta de junta directiva, no tengo salario. No estoy recibiendo un salario mensual reportado a la Caja ni mucho menos, estoy recibiendo una dieta de directiva que es la misma que recibían anteriormente. Ni la negocié ni la pregunté”, dijo Roberto Artavia en entrevista con La Nación.

El presidente de Saprissa dejó claro que lo percibido no es una suma enorme ni un monto que le haga crecer su cuenta bancaria.

“Cuando acepté el puesto, me llamó el encargado de esa parte en Horizonte Morado y me dijo: ‘Mire, usted tiene una dieta como director’. Qué bueno, me alegré mucho. Pero francamente, y en esto no quiero sonar arrogante o pedante, no es algo que me mueva la aguja en mi vida, que me cambie mi estilo de vida ni cosas por el estilo. Lo voy a decir claramente: no compensa el valor del tiempo, pero no la estaba esperando ni la requería y, por lo tanto, no me es importante para lo que quiero ofrecerle al equipo”, destacó Roberto Artavia.

- Usted dice que posee la misma dieta que recibían anteriormente en el club. ¿Entonces su dieta es de $12.000, como se dijo en el 2016 que recibía Juan Carlos Rojas?

- No, eso sí te aseguro que no anda ni cerca de ahí. Te lo voy a decir así: es bastante menos que la mitad de eso ($12.000). No es ni la mitad, y $12.000 a mí sí me movería la aguja.

- ¿Qué piensa usted del criterio de algunos aficionados de que, con la presencia de Francis Durman en la directiva, ahora sí hay dinero en Saprissa y que Francis aportará capital a la institución?

- Francis, en este momento, más allá de la relación comercial que conserva con el equipo a través de Medismart y el Hospital Metropolitano —y que también la tiene con otros clubes del campeonato, dicho sea de paso—, no tiene ninguna relación económica con Saprissa. Lo que tiene es este aporte de su experiencia, trayectoria y conocimiento a nuestra dinámica.

“Siempre digo esto, y no sé si a Francis le gusta o no. Estoy seguro de que Francis tiene suficiente plata, pero lo que sí sé, de lo que lo conozco, es que no tiene plata ociosa ahí en la bolsa como para ir a gastar o invertir. Es un empresario que está totalmente activo todo el tiempo. Y, en este momento, no espero que él haga ningún aporte financiero al equipo. Espero que nos siga apoyando con su experiencia y conocimiento”.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, dijo que cuando aceptó el cargo, no pensaba en ninguna remuneración económica. (Marvin Caravaca)

