¿Cuánto cuesta hospedarse en una ciudad sede del Mundial 2026? Precios se disparan hasta en un 961% tras anuncio del calendario de partidos

Tras publicarse el calendario del Mundial 2026, los precios en hoteles de las ciudades sede subieron hasta 961%. México lidera la lista.

Los precios de los hoteles en las ciudades sede del Mundial 2026 aumentaron drásticamente tras la publicación del calendario de partidos. Así lo reveló un análisis de The Athletic, medio especializado de The New York Times, que comparó tarifas hoteleras para estadías de dos noches en torno al primer partido en cada ciudad sede, frente a los precios ofrecidos tres semanas antes.

El estudio analizó 96 hoteles distribuidos en Estados Unidos, México y Canadá mediante las aplicaciones Marriott Bonvoy y Hilton Honors. El resultado fue un incremento promedio de 328% en las tarifas por noche.

En Ciudad de México, donde se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio, se registró el aumento más significativo. El precio promedio por noche pasó de $172 a $1.572, un aumento del 961%. Algunos casos extremos fueron documentados, como el hotel Le Meridien, que pasó de $157 a $3.882 por noche, es decir, un aumento del 2.373%.

Otras ciudades mexicanas también mostraron incrementos notables. En Monterrey, donde se jugará el partido entre Túnez y un equipo europeo aún por definirse el 14 de junio, el precio promedio por noche subió de $244 a $1.385, lo que representa un aumento del 466%.

En Guadalajara, sede del encuentro entre Corea del Sur y otro clasificado europeo, la tarifa promedio pasó de $249 a $1.259 por noche, es decir, un incremento del 405%.

Ambas ciudades mexicanas se ubicaron entre las cuatro con los mayores aumentos porcentuales.

En Estados Unidos, la ciudad con mayor aumento fue Houston, con un alza promedio de 457%. Para el partido entre Alemania y Curazao en el NRG Stadium, los precios pasaron de $206 a $943 por noche. Un hotel Hilton en la zona subió de $133 a $1.246 por noche, lo que representa un alza del 837%.

Kansas City, que será sede del partido entre Argentina y Argelia, mostró un incremento promedio de 364%, mientras que en Atlanta y San Francisco el aumento fue de 344% y 342%, respectivamente.

En Nueva York y Nueva Jersey, donde Brasil jugará contra Marruecos el 13 de junio, los precios promedio aumentaron de $405 a $1.189 por noche, un alza de 228%. Un hotel ubicado a 1,5 millas del estadio MetLife subió de $289 a $1.552 por noche, y otro cercano alcanzó un incremento del 503%.

En Los Ángeles, donde Estados Unidos se enfrentará a Paraguay el 12 de junio, el costo promedio subió de $392 a $1.220 por noche, con un incremento del 211%. Un hotel en Beverly Hills pasó de $391 a $1.631 por noche, con un aumento del 317%.

Boston, sede del juego entre Escocia y Haití, también presentó alzas considerables. El promedio pasó de $425 a $1.547 por noche, un incremento del 261%. En un hotel céntrico, la tarifa se elevó de $492 a $3.056, con un aumento del 521%.

En Toronto, ciudad canadiense donde jugará la selección local el 12 de junio, se registró el menor incremento, con un alza del 78%, al pasar de $267 a $487 por noche. Por el contrario, en Vancouver, donde Australia disputará un partido el 13 de junio, algunos hoteles triplicaron su precio. Uno de ellos pasó de $396 a $1.759 por noche, con un incremento del 344%.

El estudio reflejó que la alta demanda tras la confirmación del calendario provocó aumentos en casi todas las ciudades, sin importar el atractivo del partido. A modo de comparación, se citó que en los Juegos Olímpicos de París 2024 los precios subieron en promedio un 141%, mientras que en el Mundial los aumentos superan, en muchos casos, el 300%.

Ni la FIFA ni las cadenas hoteleras respondieron a las consultas de The Athletic sobre posibles medidas para garantizar precios más accesibles o bloqueos de habitaciones para aficionados con entradas.