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¿Cuándo son las semifinales? Estas son las fechas confirmadas

Así se jugarán las semifinales, la final y hasta una posible gran final del Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Herediano cerró líder general; Saprissa y Liberia están en semifinales y el cuarto clasificado se definirá este domingo.
Herediano cerró líder general; Saprissa y Liberia están en semifinales y el cuarto clasificado se definirá este domingo. (José Cordero, John Durán y Mayela López/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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