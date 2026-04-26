¿Cuándo son las semifinales? Estas son las fechas confirmadas

Herediano cerró líder general; Saprissa y Liberia están en semifinales y el cuarto clasificado se definirá este domingo.

Cuatro clubes continúan su camino en la lucha por el título del Torneo de Clausura 2026. Al acabarse este domingo la fase regular, lo que viene será muy rápido.

Herediano termina como líder general, lo cual le otorga el derecho de cerrar sus series venideras en casa; así como el boleto para jugar una eventual gran final.

La única manera de que esa serie no se dispute es si los florenses superan la semifinal y se imponen en la final de segunda ronda.

Saprissa y Liberia también se clasificaron de manera anticipada, mientras que este domingo se conocerá el nombre del cuarto equipo que superará la fase regular, que puede ser Cartaginés o Liga Deportiva Alajuelense.

Antes de que eso se resuelva, tome nota para lo que viene. Las semifinales están a la vuelta de la esquina: ¿cuándo empiezan? Después de la jornada de este domingo, los equipos tendrán una semana larga de preparación.

La Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División confirmó que todo se mantiene según el calendario oficial, de modo que los partidos de ida de las semifinales se jugarán el próximo fin de semana. Inclusive, las fechas están fijas.

Así se jugarán las semifinales, final y eventual gran final

Semifinales de ida

Clasificado 4 vs. Clasificado 1 (Herediano): sábado 2 de mayo.

Clasificado 3 vs. Clasificado 2: domingo 3 de mayo.

Semifinales de vuelta

Clasificado 1 (Herediano) vs. Clasificado 4: sábado 9 de mayo.

Clasificado 2 vs. Clasificado 3: domingo 10 de mayo.

Final

Partido de ida: Ganador 2 vs. Ganador 1: miércoles 13 de mayo.

Partido de vuelta: Ganador 1 vs. Ganador 2: domingo 17 de mayo.

Gran final (en caso de ser necesario)

Ganador fase final vs. Ganador fase regular: miércoles 20 de mayo.

Ganador fase regular vs. Ganador fase final: domingo 24 de mayo.