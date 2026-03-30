¿Cuándo se reanuda el Torneo Clausura de 2026? Así se jugará la jornada 14; recuerde cómo va la tabla de posiciones

José Giacone, Hernán Medford, Óscar Ramírez, José Saturnino Cardozo y Andrés Carevic buscan asegurar la clasificación cuanto antes, con su respectivo equipo, en el Torneo de Clausura 2026.

Si usted es de las personas que extrañan el fútbol nacional, ya casi vuelve el Torneo de Clausura 2026. La jornada 14 se disputará entre Jueves Santo y el lunes 6 de abril, con partidos que despiertan interés total.

La recta final de la fase regular del campeonato nacional arranca con el partido entre Sporting y Cartaginés; mientras que cerrará con el duelo entre Liberia y San Carlos.

A falta de quince puntos por disputarse no hay nada definido y eso le añade una cuota de tensión y expectativa a lo que sigue.

¿Recuerda cómo marcha el campeonato? Antes del receso, Herediano recuperó el liderato del Torneo de Clausura 2026, después de que solo estuvo una semana en manos de Cartaginés.

En este momento, los equipos que se encuentran en puestos de zona de clasificación son el Team (25 puntos), Saprissa (24), Cartaginés (23) y Alajuelense (18). Sin embargo, Liberia y Sporting tienen la misma cantidad de unidades que la Liga.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Así se encuentra la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026, luego de la jornada 13. (Unafut/Unafut)

La tabla acumulada de la temporada 2025-2026

Así marcha la tabla acumulada del Torneo de Clausura 2026, luego de trece fechas disputadas. (Unafut/Unafut)

Vea el panorama de lo que sigue equipo por equipo

Herediano: Visita a Puntarenas, visita a Cartaginés, recibe a San Carlos, visita a Herediano y recibe a Sporting.

Saprissa: Recibe a Pérez Zeledón, recibe a Liberia, visita a Alajuelense, recibe a Guadalupe y visita a Puntarenas.

Cartaginés: Visita a Sporting, recibe a Herediano, visita a Liberia, recibe a San Carlos y visita a Guadalupe.

Alajuelense: Recibe a Guadalupe, visita a Sporting, recibe a Saprissa, recibe a Puntarenas y visita a Liberia.

Liberia: Recibe a San Carlos, visita a Saprissa, recibe a Cartaginés, visita a Sporting y recibe a Alajuelense.

Sporting: Recibe a Cartaginés, recibe a Alajuelense, visita a Puntarenas, recibe a Liberia y visita a Herediano.

San Carlos: Visita a Liberia, recibe a Guadalupe, visita a Herediano, visita a Cartaginés y recibe a Pérez Zeledón.

Puntarenas: Recibe a Herediano, visita a Pérez Zeledón, recibe a Sporting, visita a Alajuelense y recibe a Saprissa.

Pérez Zeledón: Visita a Saprissa, recibe a Puntarenas, visita a Guadalupe, recibe a Herediano y visita a San Carlos.

Guadalupe: Visita a Alajuelense, visita a San Carlos, recibe a Pérez Zeledón, visita a Saprissa y recibe a Cartaginés.

La jornada 14 del Torneo Clausura 2026