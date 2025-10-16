¿Cuándo regresan las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en Centroamérica? Estas son las próximas fechas clave

Las eliminatorias centroamericanas regresan en noviembre con jornadas definitorias para varios combinados nacionales.
Las fechas oficiales son el 13 y el 18 de noviembre, cuando se disputarán los últimos partidos de la fase de grupos en los tres sectores establecidos.
Próximos partidos del 13 de noviembre
- Islas Bermudas vs. Curazao – 4 p. m.
- Surinam vs. El Salvador – 4 p. m.
- Trinidad y Tobago vs. Jamaica – 6 p. m.
- Haití vs. Costa Rica – 6 p. m.
- Guatemala vs. Panamá – 8 p. m.
- Nicaragua vs. Honduras – 8 p. m.
Última jornada – 18 de noviembre
- Jamaica vs. Curazao – 7 p. m.
- Costa Rica vs. Honduras – 7 p. m.
- Panamá vs. El Salvador – 7 p. m.
- Haití vs. Nicaragua – 7 p. m.
- Trinidad y Tobago vs. Islas Bermudas – 7 p. m.
- Guatemala vs. Surinam – 7 p. m.
Estas fechas marcarán el cierre de la etapa de grupos. Los equipos buscarán asegurar su clasificación directa o pelear por ser el segundo lugar en la tabla y pasar al repechaje.
Así marchan los grupos antes del cierre
En el Grupo A, Surinam y Panamá tienen 6 puntos pero por diferencia de goles Surinam se encuentra en la parte alta de la tabla, mientras que Guatemala se encuentra cerca con 5 unidades. Cerrando la lista, El Salvador cuenta con 3 puntos.
En el Grupo B, Jamaica lidera con 9 puntos, seguida por Curazao con 8. Más abajo se encuentran Trinidad y Tobago con 5 puntos y Islas Bermudas sin unidades.
En el Grupo C, Honduras domina con 8 puntos, seguido por Costa Rica con 6 y Haití con 5. Nicaragua cierra la tabla con 1 punto.