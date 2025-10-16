¿Cuándo regresan las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en Centroamérica? Estas son las próximas fechas clave

Las selecciones centroamericanas disputan sus últimos partidos de fase de grupos entre el 13 y el 18 de noviembre.

Las eliminatorias centroamericanas regresan en noviembre con jornadas definitorias para varios combinados nacionales.

Las fechas oficiales son el 13 y el 18 de noviembre, cuando se disputarán los últimos partidos de la fase de grupos en los tres sectores establecidos.

Próximos partidos del 13 de noviembre

Islas Bermudas vs. Curazao – 4 p. m.

– 4 p. m. Surinam vs. El Salvador – 4 p. m.

– 4 p. m. Trinidad y Tobago vs. Jamaica – 6 p. m.

– 6 p. m. Haití vs. Costa Rica – 6 p. m.

– 6 p. m. Guatemala vs. Panamá – 8 p. m.

– 8 p. m. Nicaragua vs. Honduras – 8 p. m.

Última jornada – 18 de noviembre

Jamaica vs. Curazao – 7 p. m.

– 7 p. m. Costa Rica vs. Honduras – 7 p. m.

– 7 p. m. Panamá vs. El Salvador – 7 p. m.

– 7 p. m. Haití vs. Nicaragua – 7 p. m.

– 7 p. m. Trinidad y Tobago vs. Islas Bermudas – 7 p. m.

– 7 p. m. Guatemala vs. Surinam – 7 p. m.

Estas fechas marcarán el cierre de la etapa de grupos. Los equipos buscarán asegurar su clasificación directa o pelear por ser el segundo lugar en la tabla y pasar al repechaje.

Así marchan los grupos antes del cierre

En el Grupo A, Surinam y Panamá tienen 6 puntos pero por diferencia de goles Surinam se encuentra en la parte alta de la tabla, mientras que Guatemala se encuentra cerca con 5 unidades. Cerrando la lista, El Salvador cuenta con 3 puntos.

En el Grupo B, Jamaica lidera con 9 puntos, seguida por Curazao con 8. Más abajo se encuentran Trinidad y Tobago con 5 puntos y Islas Bermudas sin unidades.

En el Grupo C, Honduras domina con 8 puntos, seguido por Costa Rica con 6 y Haití con 5. Nicaragua cierra la tabla con 1 punto.