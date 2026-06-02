¿Cuándo juega Cartaginés en la Copa Centroamericana? Concacaf confirma días y horas

El Club Sport Cartaginés primero se estrenará en el Torneo de Apertura 2026 durante el último fin de semana de julio y después de eso dirá presente de nuevo en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los brumosos se encuentran en el equipo D del torneo regional en el que Liga Deportiva Alajuelense es tricampeón. Los rivales del cuadro de la Vieja Metrópoli son Municipal (Guatemala), Motagua (Honduras), FAS (El Salvador) y Verdes (Belice).

Recuerde que los primeros dos lugares de cada grupo avanzarán a las series de eliminación directa, en partidos de ida y vuelta, arrancando por los octavos de final.

Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón avanzará directamente a los octavos de final de Concachampions.

Cartaginés en la fase de grupos de la Copa Centroamericana

Jueves 30 de julio

Municipal vs. Cartaginés, en Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala, 9 p. m.

Miércoles 12 de agosto

Motagua vs. Cartaginés, en Estadio Nacional José de la Paz Herrera (Chelato Uclés), Tegucigalpa, 7 p. m.

Martes 18 de agosto

Cartaginés vs. Verdes, en Estadio José Rafael “Fello” Meza, Cartago, 7 p. m.

Miércoles 25 de agosto

Cartaginés vs. FAS, en Estadio José Rafael “Fello” Meza, Cartago, 8:30 p. m.