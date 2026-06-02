¿Cuándo juega Cartaginés en la Copa Centroamericana? Concacaf confirma días y horas

El Club Sport Cartaginés primero se estrenará en el Torneo de Apertura 2026 durante el último fin de semana de julio y después de eso dirá presente de nuevo en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Los brumosos se encuentran en el equipo D del torneo regional en el que Liga Deportiva Alajuelense es tricampeón. Los rivales del cuadro de la Vieja Metrópoli son Municipal (Guatemala), Motagua (Honduras), FAS (El Salvador) y Verdes (Belice).
Recuerde que los primeros dos lugares de cada grupo avanzarán a las series de eliminación directa, en partidos de ida y vuelta, arrancando por los octavos de final.
Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón avanzará directamente a los octavos de final de Concachampions.
Cartaginés en la fase de grupos de la Copa Centroamericana
- Jueves 30 de julio
Municipal vs. Cartaginés, en Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala, 9 p. m.
- Miércoles 12 de agosto
Motagua vs. Cartaginés, en Estadio Nacional José de la Paz Herrera (Chelato Uclés), Tegucigalpa, 7 p. m.
- Martes 18 de agosto
Cartaginés vs. Verdes, en Estadio José Rafael “Fello” Meza, Cartago, 7 p. m.
- Miércoles 25 de agosto
Cartaginés vs. FAS, en Estadio José Rafael “Fello” Meza, Cartago, 8:30 p. m.