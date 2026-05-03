¿Cuál será el próximo futbolista que Herediano venderá al extranjero? Así responde el gerente deportivo

Mientras que juega las semifinales y es un firme candidato al título del Torneo de Clausura 2026, Herediano no solo despierta la curiosidad de qué otros futbolistas fichará el Team, aparte de Fernando Lesme y Aarón Suárez, sino si podría vender pronto la ficha de algún jugador al extranjero.

El gerente deportivo de los florenses, Gustavo Pérez, aseguró que eso es lo que da el Herediano, una vitrina a nivel internacional.

“Ya se han exportado muchos jugadores, jóvenes y en carrera media. Eso siempre lo ha dado Herediano, siempre hay preguntas, siempre hay mucho agente consultando, clubes, situaciones contractuales y no descarto que algún jugador pueda dar ese paso”, expresó Gustavo Pérez en la transmisión de Columbia, antes del partido en el que el Team golpeó primero en la semifinal ante Cartaginés.

Cuando le consultaron si un caso así sería Darril Araya, el gerente deportivo respondió que para él, el carrilero es 100% exportable.

“Hoy es el mejor lateral izquierdo de Costa Rica, no porque lo diga yo porque está en Herediano, sino porque hay que revisar sus estadísticas y creo que es un jugador que ha llevado un proceso en Herediano”, citó.

Añadió que Darril Araya llegó a las filas rojiamarillas como un jugador de proyección, tras destacar en Guadalupe. Y que ahí ha madurado, jugando finales, siendo protagonista, con goles y que en este torneo ha sumado muchos minutos.

“Tanto así que ya fue a la Selección, y para mí, sin temor a equivocarme, aparte de que está en un gran momento, tiene muchísimo potencial para ser legionario, es una posibilidad también”, expresó.

Gustavo Pérez recordó que Darril Araya se desenvuelve en una posición que es difícil, porque en la realidad actual, en Costa Rica no sobran laterales izquierdos de calidad.

“Cuesta sacarlos y yo creo que en el proceso de Darril ha sido importante su crecimiento”, añadió.

Además, Gustavo Pérez confesó que el juvenil Gabriel Sibaja ya empezó a llamar la atención afuera.

“Han llegado muchas consultas por él. Vamos a llevar cada caso en su proceso”, aseguró, sin apresurar nada.

Su criterio es que el futbolista irá ganando experiencia poco a poco y que tampoco se trata de un secreto, sino que a los jóvenes hay que darles chance, confiar en su talento y darles la oportunidad.

“Poniéndolos, que vivan esta etapa, este momento y yo creo que él se lo ganó con rendimiento, que al final es como se mide a un jugador y es la frase que siempre se escucha, que no es de edades, sino de condiciones”, citó.

Gustavo Pérez agregó que cuando se trata de futbolistas jóvenes hay que tener paciencia y tener claro que se debe ir poco a poco, como parte de la maduración de ese proceso.

“Algunos maduran antes que otros y en el caso de Gabriel, ha hecho un torneo espectacular, confirmando que a la hora que tomamos la decisión de traerlo, no nos equivocamos.

”De que potenciamos un jugador importante para Herediano y para el fútbol de Costa Rica. Ya tiene un Mundial Sub-17, integra consecutivamente la Selección Sub-20 y puede ser una gran apuesta a futuro”, subrayó el gerente deportivo.

Gabriel Sibaja estuvo el sábado en convocatoria con Herediano, no actuó, pero si le tocara, en el equipo tienen plena confianza en él.

“Esto le suma, vivir la ansiedad, la emoción de estar en estas fases, de estadios llenos, donde competimos por todo y yo creo que a Gabriel eso lo va a ir nutriendo. Apenas tiene 17 años, entonces imagínese el futuro que le queda por delante”, recalcó.

Gustavo Pérez: ‘Se va pensando hacia adelante’

Herediano se ha caracterizado por anticipar anuncios en estas fases, solo que en esta ocasión, Jafet Soto ha estado más hermético. Sin embargo, los anuncios los hizo Aquil Alí, al confirmar hace unos días a La Nación la llegada de Fernando Lesme y Aarón Suárez.

“Siempre se va pensando hacia adelante, tratamos de confirmar cosas, estamos muy atentos a la planilla, a ver a dónde tenemos que fortalecernos, a pesar de que estamos muy contentos con la planilla que tenemos. La verdad es que satisfechos, pero siempre para llegar a la excelencia siempre hay puntos de mejora”, puntualizó Gustavo Pérez.

Agregó que sobre esa premisa han trabajado y que a nivel administrativo, tanto Jafet Soto como él siempre pasan atentos al mercado.

Otro aspecto que varió en Herediano es que ya no tiene tantos futbolistas a préstamo como en el pasado.

“No son muchos, hemos sido más selectivos a la hora de hacer los préstamos con jugadores que van a sumar minutos, un poquito más de experiencia. Estamos en el análisis final, de ver cuáles van a regresar al club”, adelantó.

Uno de los futbolistas que regresarán al Team es Shawn Johnson (Liberia), pero reiteró que la prioridad hoy es el desenlace de este torneo. Luego ya terminarán de definir cómo fortalecerán cada posición en su equipo.