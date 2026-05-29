¿Cuál es la historia del equipo de Paulo César Wanchope que goleó a la Selección de Costa Rica?

Con solo dos semanas de entrenamiento y dirigiendo su primer partido, Paulo César Wanchope le dio tremenda repasada a la Selección de Costa Rica, a la que goleó 3-0.

“Si usted hubiera estado viendo el partido, seguro le sorprende el marcador, porque era para terminar 6-0. El nivel estuvo muy por encima de lo que mostró la selección. Nosotros, con más intensidad; hay que mejorar cosas, pero el bloque bien junto, la presión y los movimientos con pelota bien, todo bien. Muy bien”, dijo Luis Fernando Fallas, asistente técnico de Paulo César Wanchope en Elite Legion FC.

Pero, ¿qué es Elite Legion FC, equipo que doblegó a la Selección Sub-23 que dirige Rándall Azofeifa?

Elite Legion FC es un programa de alto rendimiento creado para jóvenes futbolistas costarricenses, quienes compiten en el más alto nivel del sistema universitario de Estados Unidos, especialmente en la NCAA División 1 (máxima categoría del deporte universitario en ese país).

Su objetivo es conservar y elevar el nivel competitivo, físico y mental de los jugadores durante el receso académico de verano, previo a su regreso a la pretemporada universitaria.

El proyecto nació por iniciativa de un comité de padres de familia que identificó la necesidad de ofrecer en Costa Rica un entorno estructurado y profesional que evite la pérdida de ritmo, forma física y enfoque mental durante las vacaciones universitarias.

Los muchachos han estado entrenando en el complejo deportivo de Joel Campbell.

Paulo Wanchope lidera un proyecto llamado Elite Legión, que reúne a jugadores del fútbol universitario de Estados Unidos. Foto: Instagram Élite Legión. ( Foto: Instagram Élite Legión. /Foto: Instagram Élite Legión.)

“Jugamos otra vez el fin de semana, no recuerdo si viernes o sábado, y creo que ante la Sub-21 de Alajuelense. En este tiempo con los muchachos, tenemos proyectados alrededor de 8 o 9 juegos, porque son poco más de dos meses trabajando con el grupo”, indicó Luis Fernando Fallas.

El equipo que dirige Paulo César está integrado por futbolistas costarricenses. Los hermanos Feoli, Adolfo y Gustavo, ya jugaron en Primera en el país.

“Los otros integraron equipos de liga menor de Saprissa, la Liga, Consultants y se marcharon becados a universidades de Estados Unidos. El periodo de vacaciones lo pasan acá, pero la idea es que conserven el nivel físico y futbolístico”, aseguró Luis Fallas.

Paulo Wanchope junto a su equipo de trabajo, entre ellos el técnico Luis Fernando Fallas (tercero de izquierda a derecha). Foto: Instagram Élite Legión. ( Foto: Instagram Élite Legión. /Foto: Instagram Élite Legión.)

Para Luis Fernando Fallas, en el grupo de Elite Legion FC hay jugadores para ser considerados en la Selección Sub-23.

“Elegibles los tres centrales, me parece que pueden tener una oportunidad; aclaro, viendo lo que observé en ese juego contra la selección. También, uno de los volantes centros y, para mí, los dos delanteros que tenemos podrían ser considerados. Digo elegibles por edad y nivel mostrado en comparación con lo que miré en el encuentro. Soy respetuoso de eso, de lo que vi en el partido”, destacó Luis Fernando Fallas.

Fallas añadió que tienen programado otro compromiso contra la Sub-23, además de partidos ante Saprissa, Srachí y otros rivales que no precisó.