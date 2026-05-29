Puro Deporte

¿Cuál es la historia del equipo de Paulo César Wanchope que goleó a la Selección de Costa Rica?

En su primer partido, el equipo de Paulo César ganó 3-0 y dejó buenas sensaciones

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Por Milton Montenegro

Con solo dos semanas de entrenamiento y dirigiendo su primer partido, Paulo César Wanchope le dio tremenda repasada a la Selección de Costa Rica, a la que goleó 3-0.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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