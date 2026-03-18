¿Cuál equipo tiene la ventaja para conquistar la cima del Torneo Clausura 2026?

Las últimas seis fechas del Torneo Clausura 2026 prometen grandes emociones y, como en el fútbol no hay nada escrito, cualquier cosa puede pasar en la lucha por ganar la primera fase del certamen.

Tras disputarse la fecha 12, Cartaginés es primero con 23 puntos, seguido por Herediano con 22, Saprissa con 21 y Alajuelense con 18. A ellos se suman San Carlos y Sporting, ambos con 17 unidades.

Estos seis equipos están llamados a pelear la cima del Clausura 2026; o al menos dejarse los cuatro cupos a las semifinales.

¿Cuál equipo llega con más ventaja? Para responder esa pregunta hay que tomar en cuenta el momento actual de cada club, su rendimiento como visitante y los rivales que deben enfrentar, en el cierre de la campaña entre otros aspectos, para conocer, quiénes tendrían el camino más sencillo para quedarse con el liderato de la primera ronda.

Saprissa parece tener cierta ventaja tomando en cuenta el calendario, aunque le falta una visita crucial al Alejandro Morera Soto.

Por su parte, Alajuelense llega en alzada, con tres victorias consecutivas, pero está cinco puntos por detrás en la lucha por la cima, luego de una mala primera vuelta.

Cartaginés derrotó 2-1 al Saprissa el domingo y se aferra a la cima del Torneo Clausura 2026. Douglas López, Geancarlo Castro y José Mora, celebran el tanto del empate ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

Cartaginés depende de sí mismo

Posición actual: 1

Puntos sumados: 23

Los brumosos, actuales líderes del certamen, dependen de sí mismos para mantenerse en la cima hasta el final de la fase regular.

Sin embargo, tienen la desventaja de que, de los seis partidos restantes, son el único equipo que disputará dos como local y cuatro como visitante.

En casa, los de la Vieja Metrópoli se medirán a Herediano y a San Carlos, que están en franca lucha por clasificarse. Fuera del Fello Meza enfrentarán a su “bestia negra”, Sporting FC, así como a Pérez Zeledón, Liberia y un Guadalupe que podría llegar a la última fecha ya descendido.

Los blanquiazules no pueden fallar; sin embargo, es claro que su calendario es complicado, por lo que deberán redoblar esfuerzos para aferrarse a la primera casilla del certamen.

Partidos que le faltan

Fecha Hora partido 22 de marzo 3 p.m. Pérez Zeledon vs. Cartaginés 2 de abril 7 p.m. Sporting FC vs. Cartaginés 12 de abril 11 a.m. Cartaginés vs. Herediano 19 de abril Por definir Liberia vs. Cartaginés 21 de abril Por definir Cartaginés vs. San Carlos 26 de abril Por definir Guadalupe FC vs. Cartaginés

Herediano mantuvo por nueve fechas el primer lugar del Torneo Clausura 2026, pero una inesperada derrota ante Liberia, acabo con su liderato. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano y su talón de Aquiles

Posición actual: 1

Puntos sumados: 22

Los florenses, en las últimas seis jornadas, se enfrentarán a tres equipos que están en franca lucha por clasificarse. Como locales, recibirán a la Liga, San Carlos y Sporting.

Como visitantes, deberán viajar al Fello Meza para medirse al actual líder Cartaginés, además de viajar las complicadas plazas de Pérez Zeledón y el Lito Pérez, en Puntarenas.

Fuera de casa, los rojiamarillos han flaqueado, lo que sin duda es su talón de Aquiles en la campaña. Muchas de las posibilidades de ganar la primera fase radican en vencer a la Liga el próximo sábado para mantenerse en la pelea. Un traspié los alejaría de la lucha por el liderato.

Partidos que le faltan

Fecha Hora Partido 21 de marzo 8 p.m. Herediano vs. Alajuelense 5 de abril 5 p.m. Puntarenas FC vs. Herediano 12 de abril 11 a.m. Cartaginés vs. Herediano 18 de abril 8 p.m. Herediano vs. San Carlos 22 de abril Por definir Pérez Zeledón vs. Herediano 26 de abril Por definir Herediano vs. Sporting FC

Con Hernán Medford en el banquillo, el Saprissa sacudió el campeonato y con un calendario favorable pueden dar la sorpresa y ganar la fase regular del Clausura 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Saprissa con buenas opciones

Posición actual: 3

Puntos sumados: 21

El Deportivo Saprissa, a excepción del duelo como visitante en el Clásico Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense, tiene un calendario acesible en comparación con los demás clubes que luchan por el primer lugar del certamen.

Los morados viajan este domingo al estadio Carlos Ugalde, donde en los últimos compromisos han mostrado una marcada superioridad ante San Carlos, que no gana desde hace cuatro partidos. Los tibaseños deberían sacar los tres puntos, máxime que vienen de perder ante Cartaginés.

Posteriormente, recibirán a Pérez Zeledón y Municipal Liberia, antes de enfrentarse a la Liga en un compromiso clave. Cerrarán ante Guadalupe FC en “La Cueva” y en el Lito Pérez frente a Puntarenas FC, que para entonces ya no tendría opciones de clasificar.

Partidos que le faltan

Fecha Hora Partido 22 de marzo 6 p.m. San Carlos vs. Saprissa 5 de abril 3 p.m. Saprissa vs. Pérez Zeledón 12 de abril 3 p.m. Saprissa vs. Liberia 19 de abril 5 p.m. Alajuelense vs. Saprissa 22 del abril Por definir Saprissa vs. Guadalupe FC 26 de abril Por definir Puntarenas FC vs. Saprissa

Alajuelense viene creciendo en su juego y en sus ambiciones, por lo que la clasificación a semifinaes es posible. El liderato, al final de la primera fase, tampoco está descartado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense en franca lucha

Posición: 4

Puntos: 18

Tres victorias consecutivas tienen a la Liga en franca lucha por un cupo a las semifinales, tras un arranque para el olvido.

En la última jornada se metieron de lleno en la zona de clasificación, por lo que un resultado positivo ante Herediano, de visita este fin de semana, ampliaría sus opciones de avanzar a semifinales y pelear por el primer lugar.

Además, afrontarán el clásico ante Saprissa en casa, otro juego determinante. También serán anfitriones frente a Guadalupe y Puntarenas FC; sin embargo, deberán viajar a Liberia en la última jornada, equipo al que no han vencido en los últimos tres partidos.

Partidos que le faltan

Fecha Hora Partido 21 de marzo 8 p.m. Herediano vs. Alajuelense 5 de abril 7 p.m. Alajuelense vs. Guadalupe FC 11 de abril 8 p.m. Sporting FC vs. Alajuelense 19 de abril 5 p.m. Alajuelense vs. Saprissa 22 de abril Por definir Alajuelense vs. Puntarenas FC 26 de abril Por definir Liberia vs. Alajuelense

San Carlos fue la sensacion de la primera vuelta del Torneo Clausura 2026, pero los últimos resultados lo tienen lejos de la clasificación a las semifinales. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

San Carlos aún está en la pelea

Posición: 5

Puntos: 17

Los Toros del Norte, dirigidos por Wálter Paté Centeno, tienen un cierre complicadísimo al recibir a Saprissa y visitar a Herediano y al Cartaginés.

El conjunto norteño acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, por lo que sus opciones son muy remotas y, en buena parte, depende del duelo frente a Saprissa como local, este domingo, para volver a meterse en la pelea.

Partidos que le faltan

Fecha Hora Partido 22 de marzo 6 p.m. San Carlos vs. Saprissa 5 de abril 8 p.m. Liberia vs. San Carlos 12 de abril 5 p.m. San Carlos vs. Guadalupe FC 18 de abril 8 p.m. Herediano vs. San Carlos 22 de abril Por definir Cartaginés vs. San Carlos 26 de abril Por definir San Carlos vs. Pérez Zeledón

Sporting FC dio el batacazo de vencer a Alajuelense 1-2 en el estadio Alejandro Morera Soto, resultado que le dio confianza para soñar con la clasificación a semifinales. (JOHN DURAN/John Durán)

Sporting FC por la hazaña

Posición: 6

Puntos: 17

Los de Occidente, tras un repunte espectacular, se metieron en la lucha por un boleto a las semifinales y, además, están a seis puntos del líder.

No obstante, sus posibilidades dependen de su desempeño en casa. Reciben a Cartaginés, Alajuelense y Guadalupe. Si desean ser protagonistas, tienen que vencer a brumosos y manudos para continuar en la pelea.

Asimismo, los pupilos de Andrés Carevic deberán visitar a Liberia, Puntarenas y Herediano, donde deberán encontrar la regularidad para sumar si desean tener opciones de meterse a semifinales.

Partidos que le faltan