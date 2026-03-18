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¿Cuál equipo tiene la ventaja para conquistar la cima del Torneo Clausura 2026?

En las próximas seis jornadas se definirá cuál equipo se queda con la fase regular del Torneo Clausura 2026 y cuáles pasan a semifinales

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Por Juan Diego Villarreal

Las últimas seis fechas del Torneo Clausura 2026 prometen grandes emociones y, como en el fútbol no hay nada escrito, cualquier cosa puede pasar en la lucha por ganar la primera fase del certamen.








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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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