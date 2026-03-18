¿Cuál equipo tiene la ventaja para conquistar la cima del Torneo Clausura 2026?

Las últimas seis fechas del Torneo Clausura 2026 prometen grandes emociones y, como en el fútbol no hay nada escrito, cualquier cosa puede pasar en la lucha por ganar la primera fase del certamen.
Tras disputarse la fecha 12, Cartaginés es primero con 23 puntos, seguido por Herediano con 22, Saprissa con 21 y Alajuelense con 18. A ellos se suman San Carlos y Sporting, ambos con 17 unidades.
Estos seis equipos están llamados a pelear la cima del Clausura 2026; o al menos dejarse los cuatro cupos a las semifinales.
¿Cuál equipo llega con más ventaja? Para responder esa pregunta hay que tomar en cuenta el momento actual de cada club, su rendimiento como visitante y los rivales que deben enfrentar, en el cierre de la campaña entre otros aspectos, para conocer, quiénes tendrían el camino más sencillo para quedarse con el liderato de la primera ronda.
Saprissa parece tener cierta ventaja tomando en cuenta el calendario, aunque le falta una visita crucial al Alejandro Morera Soto.
Por su parte, Alajuelense llega en alzada, con tres victorias consecutivas, pero está cinco puntos por detrás en la lucha por la cima, luego de una mala primera vuelta.
Cartaginés depende de sí mismo
Posición actual: 1
Puntos sumados: 23
Los brumosos, actuales líderes del certamen, dependen de sí mismos para mantenerse en la cima hasta el final de la fase regular.
Sin embargo, tienen la desventaja de que, de los seis partidos restantes, son el único equipo que disputará dos como local y cuatro como visitante.
En casa, los de la Vieja Metrópoli se medirán a Herediano y a San Carlos, que están en franca lucha por clasificarse. Fuera del Fello Meza enfrentarán a su “bestia negra”, Sporting FC, así como a Pérez Zeledón, Liberia y un Guadalupe que podría llegar a la última fecha ya descendido.
Los blanquiazules no pueden fallar; sin embargo, es claro que su calendario es complicado, por lo que deberán redoblar esfuerzos para aferrarse a la primera casilla del certamen.
Partidos que le faltan
|Fecha
|Hora
|partido
|22 de marzo
|3 p.m.
|Pérez Zeledon vs. Cartaginés
|2 de abril
|7 p.m.
|Sporting FC vs. Cartaginés
|12 de abril
|11 a.m.
|Cartaginés vs. Herediano
|19 de abril
|Por definir
|Liberia vs. Cartaginés
|21 de abril
|Por definir
|Cartaginés vs. San Carlos
|26 de abril
|Por definir
|Guadalupe FC vs. Cartaginés
Herediano y su talón de Aquiles
Posición actual: 1
Puntos sumados: 22
Los florenses, en las últimas seis jornadas, se enfrentarán a tres equipos que están en franca lucha por clasificarse. Como locales, recibirán a la Liga, San Carlos y Sporting.
Como visitantes, deberán viajar al Fello Meza para medirse al actual líder Cartaginés, además de viajar las complicadas plazas de Pérez Zeledón y el Lito Pérez, en Puntarenas.
Fuera de casa, los rojiamarillos han flaqueado, lo que sin duda es su talón de Aquiles en la campaña. Muchas de las posibilidades de ganar la primera fase radican en vencer a la Liga el próximo sábado para mantenerse en la pelea. Un traspié los alejaría de la lucha por el liderato.
Partidos que le faltan
|Fecha
|Hora
|Partido
|21 de marzo
|8 p.m.
|Herediano vs. Alajuelense
|5 de abril
|5 p.m.
|Puntarenas FC vs. Herediano
|12 de abril
|11 a.m.
|Cartaginés vs. Herediano
|18 de abril
|8 p.m.
|Herediano vs. San Carlos
|22 de abril
|Por definir
|Pérez Zeledón vs. Herediano
|26 de abril
|Por definir
|Herediano vs. Sporting FC
Saprissa con buenas opciones
Posición actual: 3
Puntos sumados: 21
El Deportivo Saprissa, a excepción del duelo como visitante en el Clásico Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense, tiene un calendario acesible en comparación con los demás clubes que luchan por el primer lugar del certamen.
Los morados viajan este domingo al estadio Carlos Ugalde, donde en los últimos compromisos han mostrado una marcada superioridad ante San Carlos, que no gana desde hace cuatro partidos. Los tibaseños deberían sacar los tres puntos, máxime que vienen de perder ante Cartaginés.
Posteriormente, recibirán a Pérez Zeledón y Municipal Liberia, antes de enfrentarse a la Liga en un compromiso clave. Cerrarán ante Guadalupe FC en “La Cueva” y en el Lito Pérez frente a Puntarenas FC, que para entonces ya no tendría opciones de clasificar.
Partidos que le faltan
|Fecha
|Hora
|Partido
|22 de marzo
|6 p.m.
|San Carlos vs. Saprissa
|5 de abril
|3 p.m.
|Saprissa vs. Pérez Zeledón
|12 de abril
|3 p.m.
|Saprissa vs. Liberia
|19 de abril
|5 p.m.
|Alajuelense vs. Saprissa
|22 del abril
|Por definir
|Saprissa vs. Guadalupe FC
|26 de abril
|Por definir
|Puntarenas FC vs. Saprissa
Alajuelense en franca lucha
Posición: 4
Puntos: 18
Tres victorias consecutivas tienen a la Liga en franca lucha por un cupo a las semifinales, tras un arranque para el olvido.
En la última jornada se metieron de lleno en la zona de clasificación, por lo que un resultado positivo ante Herediano, de visita este fin de semana, ampliaría sus opciones de avanzar a semifinales y pelear por el primer lugar.
Además, afrontarán el clásico ante Saprissa en casa, otro juego determinante. También serán anfitriones frente a Guadalupe y Puntarenas FC; sin embargo, deberán viajar a Liberia en la última jornada, equipo al que no han vencido en los últimos tres partidos.
Partidos que le faltan
|Fecha
|Hora
|Partido
|21 de marzo
|8 p.m.
|Herediano vs. Alajuelense
|5 de abril
|7 p.m.
|Alajuelense vs. Guadalupe FC
|11 de abril
|8 p.m.
|Sporting FC vs. Alajuelense
|19 de abril
|5 p.m.
|Alajuelense vs. Saprissa
|22 de abril
|Por definir
|Alajuelense vs. Puntarenas FC
|26 de abril
|Por definir
|Liberia vs. Alajuelense
San Carlos aún está en la pelea
Posición: 5
Puntos: 17
Los Toros del Norte, dirigidos por Wálter Paté Centeno, tienen un cierre complicadísimo al recibir a Saprissa y visitar a Herediano y al Cartaginés.
El conjunto norteño acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, por lo que sus opciones son muy remotas y, en buena parte, depende del duelo frente a Saprissa como local, este domingo, para volver a meterse en la pelea.
Partidos que le faltan
|Fecha
|Hora
|Partido
|22 de marzo
|6 p.m.
|San Carlos vs. Saprissa
|5 de abril
|8 p.m.
|Liberia vs. San Carlos
|12 de abril
|5 p.m.
|San Carlos vs. Guadalupe FC
|18 de abril
|8 p.m.
|Herediano vs. San Carlos
|22 de abril
|Por definir
|Cartaginés vs. San Carlos
|26 de abril
|Por definir
|San Carlos vs. Pérez Zeledón
Sporting FC por la hazaña
Posición: 6
Puntos: 17
Los de Occidente, tras un repunte espectacular, se metieron en la lucha por un boleto a las semifinales y, además, están a seis puntos del líder.
No obstante, sus posibilidades dependen de su desempeño en casa. Reciben a Cartaginés, Alajuelense y Guadalupe. Si desean ser protagonistas, tienen que vencer a brumosos y manudos para continuar en la pelea.
Asimismo, los pupilos de Andrés Carevic deberán visitar a Liberia, Puntarenas y Herediano, donde deberán encontrar la regularidad para sumar si desean tener opciones de meterse a semifinales.
Partidos que le faltan
|Fecha
|Hora
|Partido
|20 de marzo
|8 p.m.
|Guadalupe FC vs. Sporting FC
|2 de abril
|7 p.m.
|Sporting FC vs. Cartaginés
|11 de abril
|8 p.m.
|Sporting FC vs. Alajuelense
|18 de abril
|7 p.m.
|Puntarenas FC vs. Sporting FC
|22 de abril
|Por definir
|Sporting FC vs. Liberia
|26 de abril
|Por definir
|Herediano vs. Sporting FC