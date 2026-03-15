Amarini Villatoro revela qué les dijo a sus jugadores para remontar y vencer a Saprissa

El guatemalteco Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés, terminó orgulloso de sus jugadores. Cuando finalizó el encuentro, se golpeó el pecho, quizá para resaltar el coraje de sus futbolistas, quienes perdían 0-1 y le dieron vuelta al marcador para ganar 2-1.

Los brumosos derrotaron a Saprissa y escalaron al primer lugar del torneo.

- ¿Qué mensaje le dio al grupo para que, en la etapa de complemento, Cartaginés le diera vuelta al marcador?

- No soy mucho de hablar de lo que pasa en un camerino. Creo que en el primer tiempo nos faltó creérnosla un poco más y la charla del segundo tiempo fue: yo puedo, yo creo. A veces el jugador duda en esta clase de partidos y he tratado de meterles eso en la cabeza: no somos menos que nadie. El trabajo del grupo ha sido bueno, muy resiliente y, en la dificultad, hemos salido adelante.

“Pegamos en los momentos justos y logramos aguantar los últimos minutos, sabiendo que el juego de ellos iba a ser directo, que muchas veces les ha dado resultado. Fue un marcador justo porque fuimos efectivos”.

- No tenía delanteros natos. Ubica a Douglas López como delantero; ¿qué pensó con ese movimiento?

- Tenemos un plantel muy justito y, al final, Gaete (Juan Carlos) no jugó; tenía molestias, se resintió en los últimos días y nos hizo cambiar en el último momento, pero qué bien salen las cosas: Geancarlo (Castro) aparece y nos hace gol. Con Nicolás (Vargas) practicamos en la semana y dijimos que, si en determinado momento el 9 no podía estar, una opción era Cristopher Núñez o Douglas López, y se dio antes de tiempo por la lesión de Nico.

“Sabíamos que, si el resultado se nos daba, iba a ir Waston arriba y cambiamos a línea de cinco. El grupo lo hace bien, cree en lo que traemos y ahí vamos paso a paso, y a estar tranquilos, porque tenemos calendario complicado. Queremos pelear primer lugar, pero más que hablarlo, es demostrarlo en la cancha”.

Amarini Villatoro habló fuerte con sus jugadores en el camerino y Cartaginés fue otro en la etapa de complemento. Geancarlo Castro logró el empate a uno y al final los brumosos ganaron 2-1. (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

- ¿Cuál debe ser el comportamiento de Cartaginés en lo que resta del torneo?

- Debemos ser regulares de local y de visita; vamos a Pérez Zeledón y al campo de Sporting. Hay tiempo para trabajar y eso nos permite recuperar jugadores, que pueden dar variantes y opciones. Se debe ser regular, porque esto no es cómo empieza, es cómo termina, y si peleamos arriba es por mérito propio y lo estamos haciendo bien; hay que pelear cada partido como si fuera una final.

- ¿Cuánto del conocimiento que tiene usted sobre Hernán Medford le pudo servir para lograr la victoria?

- Entre nosotros han sido duelos muy parejos; con Marquense y Xelajú no le pude ganar y él no me pudo ganar con otros clubes. Es buen estratega y tengo una admiración muy grande por él, por lo que ha hecho a nivel centroamericano. En un top de técnicos costarricenses de los que hay que aprender están Hernán, Jeaustin Campos, “Machillo” y Mauricio Wright.

“Son buenos entrenadores, pero en estos duelos muchas veces se enfocan en lo de él y lo mío, pero ganar o perder, en un 80%, depende de los jugadores.

Amarini Villatoro dijo que tiene una gran admiración por Hernán Medford, Óscar Ramírez, Jeaustin Campos y Mauricio Wright. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Tienen condiciones para seguir en el primer lugar?

- Llevamos ya, a esta altura, 12 partidos y hemos logrado sostenernos en los primeros lugares; creo que no hemos salido de zona de clasificación. Siempre hemos estado ahí y, estadísticamente, podemos demostrar que tenemos el plantel para sostenernos. En los duelos directos hemos estado a la altura y me ha gustado cómo se ha parado el equipo en esos compromisos.

- ¿Cómo ha hecho para llegar sus ideas al equipo?

- Es mucho la credibilidad que uno puede tener con un grupo, y lo hemos hecho. Agradecerle al grupo y a la directiva por confiar en nosotros, y eso nos ha permitido trabajar de forma tranquila. La mayoría de comentarios en redes sociales era, como dicen ustedes, “cinco partidos y va jalando”, pero eran de otros equipos también. Los resultados se han dado. Además, el técnico siempre tiene la maleta en la puerta, porque somos esclavos de los resultados.