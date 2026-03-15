Puro Deporte

Amarini Villatoro revela qué les dijo a sus jugadores para remontar y vencer a Saprissa

Cartaginés estaba contra la pared, pero en el segundo tiempo todo cambió y es líder del torneo

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Por Milton Montenegro

El guatemalteco Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés, terminó orgulloso de sus jugadores. Cuando finalizó el encuentro, se golpeó el pecho, quizá para resaltar el coraje de sus futbolistas, quienes perdían 0-1 y le dieron vuelta al marcador para ganar 2-1.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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