Críticas contra estrella coreana: ‘Corre como si estuviera en el servicio militar y no lo hizo completo’

Los integrantes de la selección de Corea del Sur y los medios de comunicación de ese país han visto deteriorada su relación tras filtrarse unos comentarios realizados por periodistas en un polémico micrófono abierto durante un entrenamiento previo al compromiso ante México, programado para este jueves 18 de junio en Guadalajara, por el Mundial 2026.
De acuerdo con el diario Récord de México, los comunicadores cuestionaban a Son Heung-min por haber cumplido únicamente unos meses de servicio militar en 2019, durante la pandemia, cuando este requisito suele extenderse por varios años.
“¿Solo porque es el capitán corre como si fuera el líder de un pelotón militar?” y “Corre como si estuviera en el servicio militar, ¿es por ser el capitán? Y eso que ni siquiera hizo el servicio militar completo...”, se escuchó decir a los reporteros coreanos sobre el exjugador del Tottenham durante el entrenamiento del equipo.
¡SE PONE TENSO TODO EN VERDE VALLE! 😬— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 15, 2026
Después de que se filtraran audios de la prensa coreana en contra de los jugadores, Corea del Sur canceló algunas conferencias de prensa, lo que transformó por completo el ambiente en el campamento surcoreano.
📹: @Freddyolivarez pic.twitter.com/bOlPOs7GZt
Los comentarios no fueron bien recibidos por los futbolistas ni por el cuerpo técnico. Además, la delegación surcoreana se mostró molesta porque algunos periodistas concedieron entrevistas a medios mexicanos, lo que ha generado sospechas de filtración de información y de posibles intentos por desestabilizar a la selección nacional.
De acuerdo con ESPN México, los comunicadores se reunieron posteriormente con Son Heung-min para ofrecerle disculpas. Sin embargo, el citado medio sostiene que el malestar continúa dentro del combinado asiático, al punto de que se cancelaron algunas actividades previstas con la prensa.
Los coreanos en su debut, en el Mundial 2026, derrotaron 2-1 a República Checa.