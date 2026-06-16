Puro Deporte

Críticas contra estrella coreana: ‘Corre como si estuviera en el servicio militar y no lo hizo completo’

Periodistas coreanos cuestionaron a la estrella y capitán de Corea del Sur, Son Heung-min, por supuestamente incumplir el servicio militar

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Por Juan Diego Villarreal
South Korea's forward Heung-min Son takes part in a training session at the Verde Valle training ground in Zapopan, Jalisco state, Mexico, on June 8, 2026, ahead of the FIFA 2026 World Cup football tournament. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
Son Heung-min es el capitán de la Selección de Corea del Sur. Los coreanos en su debut, en el Mundial 2026, derrotaron 2-1 a República Checa. (ULISES RUIZ/AFP)







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Mundial 2026Son Heung-minSelección del Corea del Sur
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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