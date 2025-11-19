Cristiano Ronaldo sorprende en cena de Trump en la Casa Blanca con selfie junto a Elon Musk

Selfie de Ronaldo con Musk marca cena de Trump para recibir al príncipe saudita en la Casa Blanca.

Cristiano Ronaldo generó una de las imágenes más comentadas en Washington durante la noche de este martes.

El delantero portugués posó para una selfie junto a Elon Musk, David Sacks, Gianni Infantino, Howard Lutnick y su pareja Georgina Rodríguez en una cena ofrecido por Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro se organizó para recibir al príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman.

El atacante del Al-Nassr, vestido con esmoquin negro, formó parte de la delegación saudita. El evento reunió a empresarios, políticos y ejecutivos de alto perfil. David Sacks publicó la imagen y afirmó que la noche resultó fantástica.

Trump mencionó al futbolista de 40 años ante los asistentes. Indicó que la sala reunió a líderes mundiales de negocios y deportes. También comentó que su hijo Barron admiró a Ronaldo desde pequeño y que esa cercanía mejoró la relación entre ambos. Sus palabras provocaron risas, según reportó un medio británico.

En el Salón Este figuraron varios invitados de peso. Entre ellos estaban Elon Musk, el vicepresidente JD Vance, Donald Trump Jr., el secretario de Estado Marco Rubio, el presidente de la Cámara Mike Johnson y el CEO de Apple Tim Cook.

La cena marcó el regreso de Mohammed bin Salman a Estados Unidos desde 2018. Ese año, la inteligencia estadounidense concluyó que él autorizó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Ante una pregunta sobre el caso durante su paso por el Salón Oval, Trump evitó la consulta y expresó que el príncipe heredero no conoció los hechos. Ese comentario contradijo un informe divulgado durante su primer mandato.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.