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Cristiano Ronaldo responde a las dudas sobre su estado físico y lanza advertencia para el Mundial 2026

El capitán portugués habló sobre su preparación para la Copa del Mundo y destacó la calidad de la generación que representa a Portugal

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Por Europa Press
El delantero de Portugal #07 Cristiano Ronaldo (derecha) celebra tras anotar el gol de penal para el 1-2, mientras el mediocampista de Hungría #17 Callum Styles reacciona durante el partido de fútbol del grupo F de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 entre Hungría y Portugal, el 9 de setiembre de 2025 en Budapest, Hungría. (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)
Ronaldo asegura que llega en buena forma al Mundial 2026 y confía en que Portugal puede convertirse en uno de los protagonistas del torneo. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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