Cristiano Ronaldo responde a las dudas sobre su estado físico y lanza advertencia para el Mundial 2026

Ronaldo asegura que llega en buena forma al Mundial 2026 y confía en que Portugal puede convertirse en uno de los protagonistas del torneo.

Cristiano Ronaldo aseguró que llega en buenas condiciones físicas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El capitán de Portugal también expresó confianza en el potencial de su selección y afirmó que los verdaderos campeones aparecerán cuando aumente la exigencia del torneo.

Durante una atención a medios en la Cidade do Futebol de Oeiras, sede de la Federación Portuguesa de Fútbol, el delantero respondió a las consultas sobre su estado físico con una referencia a su rendimiento reciente en la cancha.

El atacante de 41 años indicó que Portugal afronta la Copa del Mundo con optimismo. Añadió que se trata de una competición especial, al igual que la Eurocopa, y destacó la ilusión con la que el equipo llega al certamen.

Ronaldo evitó colocar a Portugal como favorito al título antes del inicio del torneo. Explicó que esa condición solo podrá evaluarse al finalizar la competencia.

El jugador del Al-Nassr destacó la calidad de la actual generación portuguesa. Sin embargo, recordó que existen factores imposibles de controlar, como los resultados de los partidos. Aun así, sostuvo que este grupo dará muchas alegrías a los aficionados portugueses.

Sobre la preparación para el Mundial, reconoció que fue exigente debido a la intensidad del trabajo realizado por el plantel.

El goleador señaló que las victorias tendrán un papel determinante. También enfatizó que lo realmente importante comenzará cuando el balón empiece a rodar el día 17, fecha del debut de Portugal en la competición.

Además, lanzó un mensaje sobre la presión que acompaña las fases decisivas de los grandes torneos. Según explicó, será en esos momentos cuando se identificará a los verdaderos campeones.

Ronaldo afirmó que mantiene una visión positiva sobre las posibilidades de Portugal. También señaló que el principal objetivo es avanzar como líder del grupo para luego afrontar cada ronda de forma gradual.

El delantero concluyó que la clave estará en avanzar partido a partido, ganar confianza y encontrar el ritmo adecuado conforme avance el Mundial.

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