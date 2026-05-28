Cristiano Ronaldo queda fuera del top 50 histórico de los Mundiales y medio inglés lanza dura crítica

Cristiano Ronaldo no apareció entre los 50 mejores futbolistas en Mundiales según The Independent, que defendió su decisión con duras estadísticas.

El diario británico The Independent justificó la ausencia de Cristiano Ronaldo en su lista de los 50 mejores futbolistas en la historia de las Copas del Mundo. La publicación aseguró que el portugués ni siquiera figura entre los 100 más destacados del torneo.

El medio desarrolla una serie especial sobre los 96 años de historia de los Mundiales. Hasta ahora reveló los nombres ubicados entre los puestos 50 y 11. Antes de presentar el top 10, adelantó que el delantero portugués no forma parte de ese grupo.

La nota fue escrita por el periodista Richard Jolly bajo el título: “¿Por qué Cristiano Ronaldo no está entre los 50 mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo?”.

Según el autor, la ausencia del atacante se explica por su rendimiento en el torneo. Jolly afirmó que la grandeza de Cristiano Ronaldo apareció en otras competiciones y no en las Copas del Mundo.

El artículo destacó que el portugués nunca marcó goles en fases de eliminación directa de un Mundial. También comparó ese dato con sus registros en la UEFA Champions League, donde suma 67 goles en rondas de eliminación y cuatro anotaciones en finales.

La publicación recordó además que en Catar 2022 Portugal dejó a Cristiano Ronaldo en el banquillo durante los octavos de final ante Suiza. Su reemplazo, Gonçalo Ramos, marcó un triplete en la victoria portuguesa por 6 a 1.

Pese a las críticas, el texto reconoció una de las actuaciones más recordadas del atacante en una Copa del Mundo. Ocurrió en Rusia 2018 durante el empate 3 a 3 frente a España. Cristiano Ronaldo anotó tres goles, incluido un tiro libre en los minutos finales. Sin embargo, Portugal cayó en octavos de final ante Uruguay por 2 a 1.

Jolly también señaló que posiblemente la mejor Copa del Mundo del portugués fue Alemania 2006. En ese torneo, Portugal alcanzó las semifinales bajo el mando de Luiz Felipe Scolari.

El periodista recordó que muchos aficionados ingleses relacionan aquella participación con la expulsión de Wayne Rooney en cuartos de final y el gesto de Cristiano Ronaldo tras la acción. También destacó que el entonces jugador del Manchester United convirtió su penal en la tanda que eliminó a Inglaterra.

El texto cerró con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo cambie su legado mundialista en la próxima edición del torneo.

El delantero integra la lista definitiva de Portugal para la Copa del Mundo que iniciará el 11 de junio en Canadá, Estados Unidos y México.

Según Jolly, el atacante llegará al torneo con los récords de más partidos disputados con una selección nacional, con 226 encuentros, y de máximo goleador internacional, con 143 anotaciones.

Además, el periodista mencionó la posibilidad de un enfrentamiento entre Portugal y Argentina en cuartos de final, lo que permitiría un nuevo duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Jolly concluyó que tal vez en su sexta Copa del Mundo el portugués finalmente logre entrar en el grupo de las grandes figuras históricas del torneo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.