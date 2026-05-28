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Cristiano Ronaldo queda fuera del top 50 histórico de los Mundiales y medio inglés lanza dura crítica

El medio británico cuestionó el impacto del delantero portugués en las Copas del Mundo y comparó sus números con otras competencias

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cristiano Ronaldo no apareció entre los 50 mejores futbolistas en Mundiales según The Independent, que defendió su decisión con duras estadísticas. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







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