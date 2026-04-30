Cristiano Ronaldo protagoniza polémica tras victoria del Al-Nassr y desata tensión con excompañero

Cristiano Ronaldo discutió con Merih Demiral y provocó a la afición tras triunfo del Al-Nassr, lo que generó polémica.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo quedó en el centro de la polémica tras la victoria del Al-Nassr por 2 a 0 ante el Al-Ahli. El hecho ocurrió el 29 de abril en la Saudi Pro League. El delantero marcó uno de los goles del encuentro.

El resultado permitió al Al-Nassr consolidarse como líder del torneo. El equipo alcanzó una ventaja de ocho puntos sobre el Al-Ahli, que ocupa el segundo lugar.

Tras el pitazo final, se presentó una discusión entre jugadores de ambos equipos. La situación incluyó empujones y reclamos en el terreno de juego. En ese contexto, Cristiano Ronaldo intercambió palabras con el defensor turco Merih Demiral.

LE TACLE DE ZINZIN DE COMAN SUR MERIH DEMIRAL À LA FIN DU MATCH !!!



Regardez la danse de Boushal 💀💀💀 pic.twitter.com/Oslsuej5E7 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 29, 2026

Ambos futbolistas compartieron equipo en la Juventus en 2021. El cruce generó atención por ese antecedente. Demiral abandonó el campo con gestos de molestia. El jugador expresó inconformidad por la intensidad física del rival.

🎙️ Merih Demiral on how the Saudi league is rigged for Ronaldo to win:



“The refereeing is crazy, I swear to God… look at my leg. decisions always go in favour of Al-Nassr. Every season they’re pushed towards titles. It’s unbelievable, honestly.” pic.twitter.com/5bQ54w4yFB — MC (@CrewsMat10) April 29, 2026

El incidente continuó fuera del juego. Cristiano Ronaldo realizó una provocación hacia la afición del Al-Ahli. Los seguidores locales mostraron el número dos con los dedos. El gesto hacía referencia a los títulos del club en la Liga de Campeones de Asia.

El portugués respondió con una señal distinta. Levantó una mano para aludir a sus cinco títulos de la UEFA Champions League.

Cristiano Ronaldo: “I have five Champions Leagues”. 🏆🏆🏆🏆🏆🖐🏽 pic.twitter.com/G5ARihr3VJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2026

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