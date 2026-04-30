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Cristiano Ronaldo protagoniza polémica tras victoria del Al-Nassr y desata tensión con excompañero

Cristiano Ronaldo desató tensión tras el triunfo del Al-Nassr, con un cruce ante un excompañero y gestos que encendieron a la afición rival

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cristiano Ronaldo discutió con Merih Demiral y provocó a la afición tras triunfo del Al-Nassr, lo que generó polémica.
Cristiano Ronaldo discutió con Merih Demiral y provocó a la afición tras triunfo del Al-Nassr, lo que generó polémica. (FAYEZ NURELDINE/AFP)







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