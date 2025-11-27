Cristiano Ronaldo obsequió relojes de lujo a los campeones de la Liga de Naciones y rindió tributo a Diogo Jota

El capitán portugués conmemoró el título de 2025 regalando relojes de lujo a sus compañeros y homenajeando a Diogo Jota.

Cristiano Ronaldo entregó relojes personalizados de la marca Jacob & Co a sus compañeros de la selección de Portugal, como gesto de agradecimiento y celebración por haber ganado la Liga de Naciones en junio de 2025.

El capitán portugués encargó 35 unidades de edición limitada directamente al fundador de la firma, Jacob Arabo. Cada reloj presenta un diseño exclusivo, con mostrador esqueleto y el escudo nacional de Portugal, según informó el medio SIC Notícias.

Los relojes llegaron a manos de los jugadores durante el primer partido de clasificación para el Mundial, disputado ante Armenia.

Además del regalo al equipo, Cristiano Ronaldo mandó fabricar una pieza especial dedicada a Diogo Jota, futbolista que murió en julio en un accidente de tránsito. El reloj llevaba grabado el nombre y número del delantero. Fue enviado a su familia como homenaje póstumo.

El valor de estas piezas no fue revelado. Sin embargo, por tratarse de relojes hechos con materiales exclusivos y por su carácter limitado, se estima que alcanzan precios de varios miles de euros.

Portugal ganó el título de la Liga de Naciones el 8 de junio de 2025, en la Allianz Arena de Múnich. En la final contra España, tras un empate 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, el equipo luso se impuso 5 a 3 en la tanda de penales, bajo la conducción de Cristiano Ronaldo

