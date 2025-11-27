Puro Deporte

Cristiano Ronaldo obsequió relojes de lujo a los campeones de la Liga de Naciones y rindió tributo a Diogo Jota

Cristiano encargó 35 relojes con el escudo de Portugal y envió uno especial a la familia de Jota, fallecido en un accidente

Por O Globo / Brasil / GDA
El capitán portugués conmemoró el título de 2025 regalando relojes de lujo a sus compañeros y homenajeando a Diogo Jota.
El capitán portugués conmemoró el título de 2025 regalando relojes de lujo a sus compañeros y homenajeando a Diogo Jota. (O Globo/OG)







notas iaCristiano RonaldoLiga de NacionesDiogo Jota
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

