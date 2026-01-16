Cristiano Ronaldo duplica ingresos de Messi y lidera el ranking de atletas mejor pagados del mundo

Cristiano Ronaldo ocupó el primer lugar entre los atletas mejor pagados del mundo en 2025, con $260 millones entre salario y patrocinios.

Cristiano Ronaldo encabezó el ranking de los atletas mejor pagados del mundo en 2025, según una lista divulgada por el portal Sportico. El futbolista portugués alcanzó ingresos por $260 millones, una cifra que duplicó lo obtenido por Lionel Messi y lo colocó en la cima del deporte mundial fuera y dentro de la cancha.

El monto incluyó salarios y patrocinios, la cifra consolidó otra marca destacada para el máximo goleador en la historia del fútbol, según el conteo de la FIFA.

El listado ubicó en el segundo lugar al boxeador mexicano Canelo Álvarez, con ingresos por $137 millones. El tercer puesto quedó en manos de Lionel Messi, figura del Inter Miami, quien sumó $130 millones. De ese total, $60 millones correspondieron a salario y $70 millones a patrocinios.

El informe de Sportico detalló que los 100 atletas mejor pagados pertenecieron a ocho disciplinas deportivas y representaron a 28 países. En conjunto, estos deportistas generaron $6.050 millones en 2025.

De ese total, $4.630 millones provinieron de salarios y premios, mientras que $1.420 millones se originaron en ingresos fuera de competencia. Ninguna mujer apareció en el top 100.

Top 20 de los atletas mejor pagados en 2025

Cristiano Ronaldo (fútbol, Al-Nassr): $260 millones Canelo Álvarez (boxeo): $137 millones Lionel Messi (fútbol, Inter Miami): $130 millones Juan Soto (béisbol, New York Mets): $129,2 millones LeBron James (baloncesto, Los Angeles Lakers): $128,7 millones Karim Benzema (fútbol, Al-Ittihad): $115 millones Stephen Curry (baloncesto, Golden State Warriors): $105,4 millones Shohei Ohtani (béisbol, Los Angeles Dodgers): $102,5 millones Kevin Durant (baloncesto, Houston Rockets): $100,8 millones Jon Rahm (golf): $100,7 millones Lewis Hamilton (Fórmula 1, Ferrari): $100 millones Kylian Mbappé (fútbol, Real Madrid): $95 millones Giannis Antetokounmpo (baloncesto, Milwaukee Bucks): $94,3 millones Rory McIlroy (golf): $91,2 millones Max Verstappen (Fórmula 1, Red Bull Racing): $83 millones Scottie Scheffler (golf): $82,9 millones Patrick Mahomes (fútbol americano, Kansas City Chiefs): $80,3 millones Erling Haaland (fútbol, Manchester City): $77,9 millones Josh Allen (fútbol americano, Buffalo Bills): $73,2 millones Justin Herbert (fútbol americano, Los Angeles Chargers): $71,1 millones

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.