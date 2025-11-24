Creichel Pérez ofrece disculpas a Alajuelense con su gol (video)

Creichel Pérez anotó en un momento importante para él y para Liga Deportiva Alajuelense.

Creichel Pérez tuvo dos opciones claras ante Cartaginés el jueves pasado, pero tuvo que esperar hasta este domingo para convertir un gol con Liga Deportiva Alajuelense.

Lo hizo en un partido que los rojinegros procuraban ganar, como lo hicieron, para aumentar su ventaja como líderes del Torneo de Apertura 2025. Y sin duda, fue una anotación especial para él, porque fue su manera de ofrecerle disculpas al liguismo.

Celso Borges trazó un pase para Joel Campbell, quien decidió no correr, sino lanzar la pelota hacia los linderos del área, con un pase a tres dedos.

Falló Yostin Salinas en su intento por cortar ese envío de Joel que buscaba a Creichel Pérez. El porteño recepcionó de espaldas, se dio la vuelta, se acomodó, se quitó una marca y tuvo la virtud de engañar a Leonel Moreira con su remate.

Creichel Pérez no había anotado después de que fue uno de los jugadores que cometieron un acto de indisciplina a finales de setiembre, al irse de fiesta antes de que la Liga viajara a Honduras para visitar a Motagua en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Aunque Alajuelense anunció en su momento que se impusieron las sanciones correspondientes y que con eso pasaban la página de lo ocurrido, Creichel Pérez aún sabía que necesitaba ofrecer una disculpa pública. Y este gol fue la manera de hacerlo.

⏰ 16’ Gol de Creichel Pérez y Alajuelense abre el marcador ante Sporting. pic.twitter.com/kQP5oJ2wMZ — FUTV (@FUTVCR) November 23, 2025

El futbolista celebró como siempre, dedicándole la anotación a su novia, también se abrazó con sus compañeros. Y después de eso, se dirigió hacia las cuatro graderías del Morera Soto, a un 85% de su capacidad, y protagonizó ese gesto de disculpa.

Creichel Pérez volvió a ver hacia las gradas, levantó las manos y le aplaudió a la afición, mientras que el liguismo le correspondía de la misma manera.

Que el jugador se reencontrara con la anotación en este momento resulta importante para Óscar “Macho” Ramírez, justo ahora que la Liga tomó más ventaja en el liderato y que dentro de pocas horas jugará el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, contra Xelajú de Guatemala.

