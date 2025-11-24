Puro Deporte

Creichel Pérez ofrece disculpas a Alajuelense con su gol (video)

Creichel Pérez aprovechó su anotación ante Sporting para hacer algo que tenía pendiente con la afición de Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Sporting
Creichel Pérez anotó en un momento importante para él y para Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCreichel PérezAlajuelense vs Sporting
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.