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Costarricenses quedaron en la historia del fútbol de Nicaragua tras disputar juego ante Rusia

Tres de los cinco costarricenses que integran la Selección de Nicaragua formaron parte de un momento histórico del fútbol pinolero

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Por Juan Diego Villarreal
Selección de Nicaragua Adonis Pineda Jefferson Rivera Cristian Reyes. Partido ante Rusia (3-1) 27 de marzo del 2026 Tomada Facebook Federación de Nicaragua
Cristian Reyes (tercera en la fila de arriba), Adonis Pineda (amarillo) y Jefferson Riveria (4), son los ticos que jugaron con Nicaragua ante Rusia. (omada Facebook Federación de Nicaragua/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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