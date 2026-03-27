Costarricenses quedaron en la historia del fútbol de Nicaragua tras disputar juego ante Rusia

Cristian Reyes (tercera en la fila de arriba), Adonis Pineda (amarillo) y Jefferson Riveria (4), son los ticos que jugaron con Nicaragua ante Rusia.

Los costarricenses Adonis Pineda, Cristian Reyes y Jefferson Rivera, quienes forman parte de la Selección de Nicaragua fueron parte de un histórico momento de la escuadra pinolera, que este viernes se enfrentó a Rusia.

Pineda y Rivera, quienes debutaron con la escuadra pinolera, así como Cristian Reyes, fueron titulares en la derrota 3-1 ante Rusia, en un partido amistoso celebrado en la ciudad de Krasnodar.

Sin embargo, para los registros del balompié mundial, Nicaragua logró, por primera vez, anotarle un gol a una selección de Europa, en el Viejo Continente, lo cual fue destacado por los narradores nicaragüenses, quienes festejaron a lo grande la anotación.

El nicaragüense Óscar Acevedo le anota a Rusia

La acción se dio el minuto 16, cuando el defensor Cristian Reyes filtró un balón a Evert Martínez, quien cedió la pelota a Óscar Acevedo y este remató desde fuera del área para sorprender al guardameta Matvey Safonov.

Pineda, Reyes y Rivera fueron titulares en el once inicial del técnico Otoniel Olivas. En los casos de Darryl Parker y Juan Luis Pérez, no vieron acción en el partido.

El guardameta Adonis Pineda jugó los 90 minutos, mientras que Rivera solo actuó durante el primer tiempo. Por su parte, Reyes vio la tarjeta roja al minuto 47 de la segunda parte.

Otro que ingresó de cambio fue el saprissista Bancy Hernández, al minuto 64, en sustitución de Jorge García, dándole mayor movilidad a la ofensiva del cuadro centroamericano.

Los rusos se adelantaron en el marcador con una anotación de Lechii Sadulaev al minuto 3. Por su parte, Óscar Acevedo igualó el marcador al 16.

Antes de irse al descanso, Konstantin Tyukavin, de penal, marcó el 2-1 al minuto 45′+3. En la segunda parte, los nicaragüenses buscaron el empate, hasta que Aleksandr Golovin concretó el 3-1 al minuto 83.

Tanto Pineda, Parker, Pérez, Reyes y Rivera nacieron en Costa Rica, pero tienen familiares nicaragüenses, lo que les permite tener la doble nacionalidad.