Costarricense obtiene un alto nombramiento del Comité Olímpico Internacional y la ONU

Laura Chinchilla, expresidenta de la República, durante una entrevista en La Nación.

La expresidenta de la República Laura Chinchilla Miranda, quien es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), continúa escalando posiciones en el Movimiento Olímpico al ser designada nueva Observadora Permanente del COI ante las Naciones Unidas (ONU).

La expresidenta sucederá Luis Alberto Moreno, de Colombia, quien ocupó el cargo desde 2019 y ahora preside el Grupo de Trabajo sobre Alianzas Comerciales y Marketing, que forma parte del proceso “Preparados para el Futuro” del COI.

En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, otorgó al COI el estatus de observador, en diferentes escenarios mundiales.

La designación fue anunciada este domingo por Christian Klaue, director de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos del COI.

📌 IOC Member Laura Chinchilla @Laura_Ch has been appointed by IOC President Kirsty Coventry as the new IOC Permanent Observer of the IOC to the United Nations (@UN).



The former President of Costa Rica will be succeeding IOC Member Luis Alberto Moreno @lamorenolam from… pic.twitter.com/ZqYQBlRUDo — Christian Klaue (@ChKlaue) March 22, 2026

El Observador Permanente del Comité Olímpico ante la ONU sirve como enlace entre ambas entidades y ayuda a promover los valores olímpicos dentro de la diplomacia mundial.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Nacional, Henry Núñez, expresó su profundo orgullo y felicitación por el nombramiento de Laura Chinchilla en este importante puesto.

“Recibimos esta noticia con enorme satisfacción y orgullo país. Que una costarricense, con la trayectoria, liderazgo y compromiso de doña Laura Chinchilla, haya sido designada directamente por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, es un reconocimiento a su capacidad y al prestigio de Costa Rica”, manifestó Núñez.

El jerarca olímpico destacó que esta designación fortalece la presencia de Costa Rica en espacios estratégicos de toma de decisiones a nivel global, especialmente en la articulación entre el deporte, el desarrollo y la cooperación internacional.

“Estamos convencidos de que su aporte será clave para seguir posicionando los valores del olimpismo en la agenda global y para fortalecer el vínculo entre el movimiento olímpico y las Naciones Unidas. Desde el Comité Olímpico Nacional celebramos este nombramiento y le deseamos el mayor de los éxitos”, agregó.