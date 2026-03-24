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Costarricense obtiene un alto nombramiento del Comité Olímpico Internacional y la ONU

Dirigente costarricense pasará a tener un importante cargo de alcance mundial para el Comité Olímpico Internacional

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Por Juan Diego Villarreal
Laura Chinchilla, expresidenta de la República
Laura Chinchilla, expresidenta de la República, durante una entrevista en La Nación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Laura ChinchillaComité Olímpico InternacionalObservadora permanente del COI ante la ONU
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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