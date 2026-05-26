Costarricense llora desconsolado al ver a su amado Cruz Azul campeón en México; pese a ser fan de Keylor Navas

El costarricense Wender Ramírez se sintió entre la espada y la pared cuando la final del fútbol mexicano puso frente a frente al Cruz Azul, que define como el equipo de sus amores, ante el Pumas de Keylor Navas, que es un ídolo para él.

Durante varios años, el comunicador tico trabajó en radio y en la página web de Mario Segura, pero en este momento no ejerce el periodismo deportivo.

Actualmente está en mercadeo del Bodegón de la Cerámica, encargándose del diseño digital y la comunicación en redes sociales de esa empresa; pero el fútbol lo sigue viviendo con pasión, tal y como quedó en evidencia en esa final de la Liga MX.

Wender Ramírez se declara enamorado del Cruz Azul y cuando se acabó la final en el Estadio Olímpico Metropolitano, el tico lloró como un niño frente a la pantalla de su televisor, viendo a la Máquina Cementera con el título en mano.

Ante una consulta de La Nación, Wender Ramírez contó que fue a partir de 2015 cuando le empezó a tener más simpatía al equipo.

Desde años atrás ya era muy seguidor del fútbol mexicano. Incluso, recordó que Hernán Medford jugaba con León y él veía que cuando se enfrentaba contra Cruz Azul, ese duelo le resultaba más que llamativo.

Le gustaba el color y la manera en la que se le llenaba el estadio le dejaba la impresión de que era un club distinto, con mucho arraigo en México.

Poco a poco empezó a investigar y su simpatía crecía, al percatarse de que aunque Cruz Azul llevaba años de no ser campeón, la gente siempre estaba ahí.

“Hasta 2021 se acabó la maldición, la afición siempre llenaba el estadio y apoyaba, muy apegada al equipo, es una afición humilde, de clase trabajadora y tiene una identificación muy apegada al equipo y el principal socio es la Cementera Cruz Azul, que da trabajo a la clase obrera en México”, apuntó Wender Ramírez.

Wender Ramírez se tomó esta fotografía en 2018, cuando fue a cubrir el partido América vs. Saprissa, trabajando para MarioSegura.com. (Cortesía Wender Ramírez/Cortesía)

Él lo ve como un amor que fue haciéndose más fuerte con el paso del tiempo, hasta que llegó el día en el que dijo: “Este es mi equipo”.

“Lo sigo hasta el día de hoy, soy de esos que lloro, como lo vieron algunos en el video que subí en el título del domingo, lloro por el equipo. No me puedo perder ni un partido de Cruz Azul, puedo estar en un compromiso familiar, en una fiesta o en lo que sea, que tengo que estar viendo el partido de Cruz Azul aunque sea de reojo, porque lo sigo a todas partes”, afirmó el tico.

Eso sí, no puede negar que esta final no fue nada fácil para él, porque así a como llora por Cruz Azul, también defiende a muerte a Keylor Navas.

“El que me conoce sabe bien que he sido un ultradefensor de Keylor Navas. Soy ‘Keylor-lover’ al 100%, lo amo, porque también soy madridista y lo mejor que pudo haber pasado fue que Keylor fuera parte de ese club”, reseñó.

Cuenta que cuando Navas llegó a la Liga MX, tenía muy claro que se iba a topar con Cruz Azul y que eso ya implicaba un dilema.

“Ahí no podía ser mi amigo, porque por el amor que le tengo, es primero Cruz Azul y después lo demás. En la final yo sabía que iba a sufrir y que no iba a poder quedarme callado; y que Keylor me perdone, el azul es el azul, estoy identificado por el color.

”Y el día del partido de ida no le voy a contar cuántas veces me le fui encima a Keylor porque tapaba todo, sacaba todo y por eso quedaron 0-0″, destacó.

Esa noche del 0-0 en el juego de ida entre Cruz Azul y Pumas, Wender contó que fue muy honesto con su novia y le dije que no creía que Cruz Azul ganara ese título por Keylor, a quien define como “el mejor del mundo”.

“Por eso es que en el video que tengo en redes lloré como un niño, porque ganamos algo imposible, porque el equipo que tenga a Keylor lleva 99% de posibilidades de que va a ganar ese equipo”, citó.

No fue fácil, pero Cruz Azul venció a Pumas ya en reposición, en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México. Y en Costa Rica, hubo un tico derramó lágrimas de felicidad por eso.

“Mis amigos me conocen, saben que amo ese equipo y cada vez que perdíamos una final o no llegábamos, me molestaban. Hoy me siento un aficionado muy feliz, un cruzazulino más y sé que si voy a México a cumplir mi sueño de ver al Cruz Azul jugando allá, va a ser el sueño cumplido de mi vida, porque lo amo”, concluyó Wender Ramírez.