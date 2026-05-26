Puro Deporte

Costarricense llora desconsolado al ver a su amado Cruz Azul campeón en México; pese a ser fan de Keylor Navas

Un tico se declara enamorado de Cruz Azul y desde Costa Rica ‘enloqueció’ al ver a su equipo campeón en México

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Por Fanny Tayver Marín
Wender Ramírez vio la final de la Liga MX con la camisa de Cruz Azul puesta.
Wender Ramírez vio la final de la Liga MX con la camisa de Cruz Azul puesta. (Cortesía Wender Ramírez/Cortesía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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