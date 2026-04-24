Puro Deporte

Costarricense Amalia Ortuño avanza con firmeza a su segundo Mundial de Para Atletismo en Uzbekistán

La atleta costarricense Amalia Ortuño obtiene buenos resultados en el Grand Prix de Rabat, en Marruecos

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Por Juan Diego Villarreal
Amalia Ortuño sigue demostrando que no tienen límtes en el mundo deporte.
Amalia Ortuño suma una medalla de plata y un quinto lugar en el Grand Prix de Rabat en Marruecos. (La Nación/Cortesía: José Andrés Pacheco/Cortesía: José Andrés Pacheco)







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Amalia OrtuñoGrand Prix de RabatLanzamiento de jabalina
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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