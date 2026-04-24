Costarricense Amalia Ortuño avanza con firmeza a su segundo Mundial de Para Atletismo en Uzbekistán

Amalia Ortuño suma una medalla de plata y un quinto lugar en el Grand Prix de Rabat en Marruecos.

La atleta costarricense Amalia Ortuño concluyó su segundo día de competencias en el Grand Prix de Rabat, en Marruecos, ocupando el quinto lugar en la prueba de lanzamiento de la jabalina.

Su buena participación le permitió sumar puntos importantes en el ranquin mundial y soñar con una clasificación al Mundial de Para Atletismo, que se realizará en Tashkent, Uzbekistán, en 2027.

La turrialbeña, en la prueba de lanzamiento de jabalina clase F56 (compiten atletas sentados por su discapacidad), logró una marca de 13,89 metros, en un gran esfuerzo individual de la multicampeona mundial de CrossFit.

“Salgo satisfecha. La jabalina no ha sido el implemento en el que nos hemos enfocado en este período de entrenamiento, pero igual la planificación se cumplió. Queríamos mejorar la marca, por lo que estamos contentos con el resultado obtenido”, indicó Ortuño en un boletín de prensa del Comité Paralímpico Nacional (CPN).

El entrenador de Amalia Ortuño, José Andrés Pacheco, comentó que tanto él como la atleta se encuentran satisfechos por las marcas logradas en Marruecos. De momento, las marcas para el Mundial de Tashkent, Uzbekistán, no se han dado a conocer.

“Tomamos como referencia las marcas mínimas que se realizaron en el Mundial de Paratletismo efectuado en Nueva Delhi en 2025, donde la marca para clasificar fue de 13,50 metros. El enfoque era mejorar la marca y se logró”, indicó Pacheco.

En su primer día de competencias en el Grand Prix de Para Atletismo Rabat 2026, Ortuño obtuvo la medalla de plata y un nuevo récord nacional en la prueba de impulsión de bala, con 6,74 metros.

Amalia cierra su participación este sábado en la prueba de lanzamiento de disco, a la espera de continuar construyendo su camino rumbo a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

El Grand Prix de Rabat representa para Amalia una oportunidad clave para medir su progreso, ajustar su estrategia competitiva y seguir consolidando su ruta hacia esos Juegos de Los Ángeles.