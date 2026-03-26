Puro Deporte

Amalia Ortuño comienza en África su camino a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028

Amalia Ortuño empieza su temporada con la mira puesta en el ciclo olímpico, para buscar su clasificación a Los Ángeles 2028

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Amalia Ortuño obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Paranacionales en lanzamiento de bala y disco.
La atleta Amalia Ortuño se dedicará esta temporada a los eventos de paratletismo. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Amalia OrtuñoGrand Prix de ParatletismoRabat, MarruecosJuegos Paralímpicos Los Ángeles 2028
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.