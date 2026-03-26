Amalia Ortuño comienza en África su camino a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028

La atleta Amalia Ortuño se dedicará esta temporada a los eventos de paratletismo.

La atleta costarricense Amalia Ortuño dará inicio a su temporada internacional 2026 con su participación en el Grand Prix de Paratletismo, que se llevará a cabo del 22 al 26 de abril en Rabat, Marruecos, una de las paradas oficiales del circuito mundial de paratletismo.

Este evento marca el primer paso de Ortuño en un año clave dentro del ciclo paralímpico, en el que buscará consolidar su rendimiento competitivo de cara a los Juegos Paracentroamericanos y del Caribe, programados en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Además, esperar posicionarse en la ruta de clasificación a los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, del 13 al 22 de agosto, que la llevarán a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia en Rabat reunirá a atletas de alto nivel provenientes de todo el mundo, lo que representa un escenario altamente exigente y de gran valor competitivo.

En este contexto, la costarricense competirá en tres pruebas dentro de la categoría F56 (atletas que compiten sentados debido a limitaciones en su movilidad): impulso de bala, lanzamiento de disco —donde marcará su debut en eventos Grand Prix— y lanzamiento de jabalina.

De acuerdo con su entrenador, José Andrés Pacheco, el regreso de Ortuño al circuito internacional se da en medio de un proceso personal y físico de la atleta.

Ortuño, quien ha sido seis veces campeona mundial de CrossFit Adaptado, no pudo realizar este año el proceso de clasificación al Campeonato Mundial de esa disciplina debido al tratamiento médico que actualmente lleva.

La atleta lucha contra una enfermedad neurodegenerativa que le provocó daño neurológico en ambas piernas y una discapacidad motora.

“Amalia priorizó su salud, enfocándose en una preparación integral que combina sesiones de entrenamiento deportivo con constantes visitas médicas. Este enfoque busca no solo potenciar su rendimiento, sino también escuchar las señales de su cuerpo, mejorar su condición física y evitar el avance de su condición”, dijo Pacheco.

En el circuito internacional de paratletismo, la costarricense ya sabe lo que es subir al podio. En 2025, durante su participación en el Grand Prix de Cali, logró una destacada actuación al obtener la segunda posición en lanzamiento de jabalina y la tercera en impulso de bala, consolidándose como una atleta competitiva.

Además, ese mismo año formó parte del Campeonato Mundial de Paratletismo en India, donde finalizó en la octava posición en lanzamiento de disco y en la décima en lanzamiento de jabalina, resultados que buscará mejorar en esta nueva temporada.