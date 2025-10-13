Costa Rica vs. Nicaragua: ¿A qué hora se abren las puertas del estadio a los aficionados y qué sorpresas habrá?

La Fedefútbol espera una gran fiesta para el juego entre la Selección Nacional y Nicaragua, este lunes 13 de octubre.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) espera vivir una verdadera fiesta con los aficionados que asistan al decisivo partido entre Costa Rica y Nicaragua, este lunes 13 de octubre, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional.

De acuerdo con la Fedefútbol, se prevé la asistencia de al menos 30.000 espectadores a La Joya de La Sabana, por lo que se espera un llenazo. Ante esto, la organización prepara diversas actividades para el disfrute del público.

Los aficionados podrán ingresar a las graderías a partir de las 5 p. m., por las distintas puertas asignadas según el número del boleto y el sector adquirido, ya sea de sol o de sombra.

Asimismo, los patrocinadores de la Fedefútbol tienen previsto realizar activaciones de sus marcas en la explanada del estadio antes del encuentro, donde se entregarán obsequios a los seguidores de la Tricolor.

Además de presenciar el compromiso, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de pólvora previo al inicio del partido y, durante el medio tiempo, de la contagiosa música de una cimarrona.

Aunque aún quedan algunas entradas disponibles en el sector de sol, la Federación confía en lograr la venta total del aforo.

Se recomienda a los aficionados llegar con anticipación para evitar largas filas debido a la alta afluencia de público. También se les recuerda que, por motivos de seguridad, no se permite el ingreso de sombrillas, paraguas ni monedas. Por lo que se indica llevar capa, impermeable y suéter, en caso de que llueva.