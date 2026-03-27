Costa Rica vs. Jordania: Vea los goles de Josimar Alcócer y Warren Madrigal en Turquía

Warren Madrigal y Josimar Alcócer fueron los rostros con gol de la Selección de Costa Rica ante la mundialista Jordania.

La Selección de Costa Rica empató 2-2 contra Jordania, en el primer partido de Fernando Batista como técnico de la Tricolor. El conjunto patrio perdía por 2-0, pero en los minutos finales consiguió dos tantos.

El primero llegó en el minuto 84, cuando Josimar Alcócer logró el descuento. Aunque el guardameta Abdallah Alfakhori adivinó y le tapó el lanzamiento de penal, el costarricense no desperdició el rebote.

Mientras que en el minuto 90+1, Warren Madrigal puso el 2-2 definitivo con un cabezazo.

Así fue el gol de Josimar Alcócer (video)

Se salvó de ese atún de penal pic.twitter.com/t08RZeav7J — TD Más (@tdmascrc) March 27, 2026

Así fue el gol de Warren Madrigal (video)