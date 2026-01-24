Puro Deporte

Costa Rica vs. Islas Vírgenes Británicas: Hora y canal para el debut de la ‘Sele’ en el camino al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica tiene un partido importante este domingo en Nicaragua

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica busca decir presente en el Mundial que se jugará en octubre en Marruecos.
La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica busca decir presente en el Mundial que se jugará en octubre en Marruecos. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección Femenina Sub-17Fútbol FemeninoCosta Rica vs Islas Vírgenes Británicas
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.