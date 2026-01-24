Costa Rica vs. Islas Vírgenes Británicas: Hora y canal para el debut de la ‘Sele’ en el camino al Mundial 2026

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica busca decir presente en el Mundial que se jugará en octubre en Marruecos.

La Selección Sub-17 Femenina de Costa Rica se estrena este domingo 25 de enero en la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de Marruecos 2026, que se disputará en octubre.

Bajo las órdenes del técnico Édgar Rodríguez, la Sele Femenina Sub-17 comenzará el camino a otra Copa del Mundo y en esta ocasión lo hará ante Islas Vírgenes Británicas.

El partido está pactado para las 7 p. m. de este domingo. Según anunció la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), el juego será transmitido por ESPN y por Disney+.

Después de eso, la Tricolor actuará de nuevo el martes 27 de enero ante Anguila, el sábado 31 de enero contra Granada y el lunes 2 de febrero frente a Cuba.

Todos los partidos serán en el Estadio Miguel Chocorrón Buitrago, a las 7 p. m., en Nicaragua.

Para avanzar a la ronda final del Torneo Clasificatorio de Concacaf, las juveniles necesitan finalizar en primer lugar o ser uno de los dos mejores segundos lugares.

Ellas integran la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica

Porteras: Ashley Quesada, Melanie Pérez y Meylin Castro.

Defensas: Naidelyn Barquero, Ashley Martínez, Valentina Vargas, María Paula Barrantes, Brithany Arrons y Avril Pérez.

Volantes: Isska Chaverri, Cameron Mora, Mariana Sibaja, Nicole Hernández, Luciana Gutiérrez y Lucía Paniagua.

Delanteras: Nubia Medina, Isabella Marín, Stacy Venegas, Gilliam López, Celeste González y Emma Azofeifa.