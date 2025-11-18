Costa Rica vs. Honduras rumbo al Mundial 2026: Chat GPT, Perplexity y Gemini predicen quién es favorito a ganar

Keylor Navas de Costa Rica y Jorge Benguché de Honduras son figuras de sus selecciones.

Costa Rica y Honduras se juegan el Mundial 2026 a una sola mano, aunque en el caso de los ticos, con un ojo puesto en el otro partido del grupo entre Haití y Nicaragua. Y la Inteligencia Artificial tiene mucho que decir sobre este juego.

La Selección de costa Rica recibe a la H en el INS Estadio de La Sabana este martes 18 de noviembre a las 7 p. m., con la obligación de dejarse la victoria para optar por el boleto directo o al menos el repechaje.

Para ello, depende de que Haití no le pueda ganar a Nicaragua; en tal caso, los ticos se dejan el primer lugar del grupo. O bien, para logar el repechaje, que ni Panamá ni Surinam saquen ni siquiera un empate en sus respectivos partidos ante El Salvador y Guatemala.

En el caso del duelo entre Costa Rica y Honduras, ¿quién es el favorito? Tres herramientas de Inteligencia Artificial dieron su veredicto a La Nación.

Tanto Perplexity, como ChatGPT y Gemini ponen a Costa Rica como el favorito ante los catrachos.

Este fue el análisis de Perplexity:

Probabilidad de victoria para Costa Rica: 40% - 45%

40% - 45% Probabilidad de empate: 30%

30% Probabilidad de victoria para Honduras: 25% - 30%

“Esto se debe principalmente a que Costa Rica juega como local y tiene la obligación de sumar para mantener vivas sus opciones, mientras Honduras viene de una derrota reciente y no ha mostrado su mejor forma fuera de casa. Además, la inteligencia artificial de X (Grok) predice un resultado probable de 2-1 a favor de Costa Rica“, explicó Perplexity.

Por su parte, ChatGPT también dio su “opinión” con base en diferentes fuentes: análisis de casas de apuestas, modelos de predicción como FootballWhispers y ventaja en el historial reciente. El veredicto es: “Costa Rica es el favorito“.

Sin embargo, a renglón seguido, el ChatGPT matizó su pronóstico (será un robot, pero tampoco quiere irse de bruces): “Algunas fuentes menos optimistas para Costa Rica sugieren que Honduras tiene valor. Podrían capitalizar los espacios si Costa Rica se ve presionada; hay previsiones de un partido cerrado, con pocas ocasiones".

Gemini (la herramienta de IA de Google) también se apunta al bando tico: Costa Rica es ligeramente favorita para ganar el partido que se jugará en el Estadio Nacional de San José.

Pronóstico General: Se espera un duelo muy cerrado, de alta tensión y pocos goles (se predice que habrá menos de 2,5 goles en total).

Se espera un duelo muy cerrado, de alta tensión y pocos goles (se predice que habrá menos de 2,5 goles en total). Factor Clave: Costa Rica, al jugar en casa y estar obligada a ganar para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas, tiene una ventaja psicológica y de localía.

Hay que tomar en cuenta que, como se apuntó al inicio, la victoria tica por sí sola no es suficiente, y tiene que combinarse con otros resultados para que Costa Rica vaya al Mundial.

Por ejemplo, Haití es amplio favorito para ganarle a Nicaragua, lo cual bloquearía la posibilidad de un boleto directo para los ticos.

La IA cada vez gana más terreno en diferentes áreas, entre ellos por supuesto el mundo del deporte.

Solo que, cuando el árbitro pita el inicio del juego, todo esto deja de importar y hasta la computadora más sofisticada le tiene que dar campo a los futbolistas.