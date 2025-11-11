Costa Rica vs. Haití: hora de Estados Unidos para ver el partido de eliminatorias de Concacaf

La Selección de Costa Rica se enfrenta a Haití este jueves 13 de noviembre por las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El próximo capítulo del sueño mundialista de la Sele de Costa Rica será lejos de casa.

Costa Rica visitará a Haití el jueves 13 de noviembre de 2025 en el estadio Ergilio Hato de Willemstad, Curazao, por la quinta fecha del Grupo C de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Hora en Estados Unidos:

9 p.m. ET (Este – hora de Nueva York / Miami)

6 p.m. CT (Central – hora de Chicago / Ciudad de México)

4 p.m. PT (Pacífico – hora de Los Ángeles / San Francisco)

Lo que se juega Costa Rica

El duelo llega en un contexto de máxima presión para el equipo dirigido por Miguel Piojo Herrera. Tras las primeras cuatro jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguida de Costa Rica con 6 unidades, Haití con 5 y Nicaragua con 1, por lo que cada resultado de noviembre puede definir quién va directo al Mundial y quién deberá conformarse con pelear un repechaje intercontinental.

Para la Tricolor, el partido frente a Haití es prácticamente una final:

Un triunfo la dejaría muy bien posicionada de cara al cierre en casa frente a Honduras.

Un empate o una derrota la obligarían a hacer cuentas y depender de otros marcadores en el grupo.

La Sele llega con el empujón anímico de su goleada 4-1 ante Nicaragua en San José, resultado que la reenganchó en la pelea y mejoró su diferencia de gol. Haití, en cambio, perdió 3-0 como visitante ante Honduras y cedió terreno en la tabla, aunque mantiene la ventaja de cerrar la eliminatoria con dos partidos como “local” en Curazao.