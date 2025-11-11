Puro Deporte

Costa Rica vs. Haití: hora de Estados Unidos para ver el partido de eliminatorias de Concacaf

Costa Rica se juega un partido decisivo ante Haití rumbo al Mundial 2026. Descubra los horarios y qué se juega la Tricolor en esta fecha clave de las eliminatorias

Por Silvia Ureña Corrales
La Selección de Costa Rica se enfrenta a Haití este jueves 13 de noviembre por las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.
La Selección de Costa Rica se enfrenta a Haití este jueves 13 de noviembre por las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.







