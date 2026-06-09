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Costa Rica vs. Canadá: Hora y canal para ver el partido de la ‘Sele’ que empieza pronto

La Selección de Costa Rica tiene esta noche un amistoso exigente y de lujo

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Por Fanny Tayver Marín
Gloriana Villalobos jugó en el amistoso del viernes pasado entre El Salvador y Costa Rica.
Gloriana Villalobos jugó en el amistoso del viernes pasado entre El Salvador y Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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