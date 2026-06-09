Costa Rica vs. Canadá: Hora y canal para ver el partido de la ‘Sele’ que empieza pronto

Gloriana Villalobos jugó en el amistoso del viernes pasado entre El Salvador y Costa Rica.

Después de su empate 1-1 contra El Salvador en territorio cuscatleco, la Selección Femenina de Costa Rica juega este martes 9 de junio un partido amistoso contra un rival muy calificado como Canadá.

El juego en principio estaba programado para efectuarse en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago. Sin embargo, debido a las fuertes lluvias, se tomó la decisión de variar la sede.

Dado que a pesar de los esfuerzos, no se pudieron culminar los trabajos de mantenimiento y compactación de la cancha de la casa brumosa.

El partido amistoso entre Costa Rica y Canadá será en el Estadio de Piedades de Santa Ana, a partir de las 7:30 p. m. y este encuentro será transmitido en vivo por TD Más.

La “Sele” Femenina se encuentra en preparación para el gran reto del año que vendrá en noviembre, cuando llegue el momento de disputar ese partido de la verdad ante Jamaica, en el que estará en juego el boleto al Mundial 2027.