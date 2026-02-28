Costa Rica vs. Brasil: Lindsay Camila no ocultó su enojo en el Morera Soto

Esta fue la alineación titular de la Selección de Costa Rica contra Brasil.

A la Selección Femenina de Costa Rica se le ven rasgos de un juego distinto, pero la derrota por 2-5 ante Brasil no le gustó para nada a la directora técnica Lindsay Camila.

Cuando atendió a los medios de comunicación en el Estadio Alejandro Morera Soto, ella fue enfática en que una de las lecciones que dejó este amistoso es que tienen que estar conectadas 100%.

Según ella, a un equipo rápido no se le puede dar tiempo y que deben estar activas e intensas.

“Estoy muy enojada por los goles, en la primera parte podíamos estar mejor, porque tenemos que tener coraje, esa es la palabra. Si lo creemos, podemos hacerlo y cuando nos demos cuenta de que podemos hacerlo, lo haremos. Hay que creer, hay que jugar a transiciones”, afirmó Lindsay Camila.

Dijo que aunque Brasil sea el actual subcampeón olímpico del fútbol femenino, se reflejó que la Tricolor tuvo carácter para competir, pero ella quiere más.

“Nos marcaron goles y tenemos que mejorar, pero este es el tipo de partidos que tenemos que jugar. Con fogueos así, vamos a ganar uno, va a llegar el día que ganemos. Para llegar a la Copa del Mundo hay que hacerlo mejor”, apuntó la brasileña que está al frente de la Selección de Costa Rica.

Insistió en que ella sabe que la Canarinha es un equipo muy grande, que está en Juegos Olímpicos, “pero me da igual quien sea, tenemos que tener coraje y vamos a jugar a hacer goles, buscar ser activas e intentar hacerlos, hay que creer”, concluyó.