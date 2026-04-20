Costa Rica tiene a los nuevos monarcas del ciclismo de ruta y contrarreloj

Con la coronación de dos nuevos monarcas en la categoría élite, tanto en masculino como en femenino, este domingo concluyeron los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en la modalidad de ruta, disputados en la provincia de Guanacaste.
En la rama masculina élite, el campeón fue el corredor Sebastián Calderón, del equipo 7C Economy Hyundai, tras completar una exigente jornada de 180 kilómetros entre el Cruce de Cuajiniquil, Limonal y Nandayure.
Sebastián, hijo de la exbasquetbolista Andrea Casalvolone —figura del baloncesto en la década de los 90—, logró imponerse en una fracción complicada por el intenso calor y el viento.
“Es una alegría demasiado grande para mí y mi equipo. Todos mis compañeros trabajaron de la mejor manera y al final Dios me premió a mí y pude ganar la carrera. La camisa de campeón la llevo visualizando y soñando desde hace mucho tiempo. Ya sé cómo será el casco y la bici, y la verdad voy a disfrutarlo mucho”, expresó Calderón.
El ciclista de 7C Economy Hyundai se dejó la primera posición con un tiempo de 4 horas, 05 minutos y 52 segundos (4:05:52), seguido por Leandro Varela, del ManzaTé La Selva Scott, con 4:06:23, y Donovan Ramírez, del Colono Bikestation Kölbi, con 4:06:25.
Por su parte, en la rama femenina élite, la vencedora fue Dixiana Quesada, del Team Colono Bikestation Kölbi y actual campeona centroamericana, con un registro de 4:10:07. La siguieron Paola Chacón, del equipo Víctor Vargas, y Sharon Ramírez, ambas también con tiempo de 4:10:07.
La pedalista del Colono fue la mejor en un recorrido de 140 kilómetros entre Liberia, Limonal y el Parque de Nandayure.
Quesada volvió a coronarse campeona nacional, tras haberlo logrado en 2024, según comentó en un video difundido por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).
“Fue una carrera bastante peleada. Le agradezco a mis compañeros de equipo. Estoy muy feliz. El año pasado no lo logramos como equipo, aunque yo ya había sido campeona en 2024, por lo que pudimos recuperarlo este año”, indicó.
Además, destacó la corredora Yailín Gómez, del equipo ManzaTé La Selva Scott, en la categoría Sub-23 femenina, quien se coronó tanto en la prueba de contrarreloj como en la de ruta.
Los campeones
Contrarreloj Sub 23 femenino (19 km)
|Corredora
|Equipo
|Tiempo
|Yailín Gómez
|ManzaTé La Selva
|29:30
|Valenina Chaves
|Küra Organic
|30: 43
|Jimena Flores
|Asociación Griega
|30:55
Contrarreloj élite femenino (19 km)
|Corredora
|Equipo
|Tiempo
|Gloriana Quesada
|Colono Bikestation
|28:10
|Paola Chacón
|Ciclo Víctor Vargas
|28:37
|Sharon Ramírez
|Castelli Deluxe
|29:34
Contrarreloj Sub 23 masculino (22 km)
|Corredor
|Equipo
|Tiempo
|Pablo Sancho
|Colono Bikestation
|40:13
|Kendall Fernández
|Colono Bikestation
|40:41
|Alejandro Granados
|Colono Bikestation
|40:47
Contrarreloj élite masculino (32 Km)
|Corredor
|Equipo
|Tiempo
|Donovan Ramírez
|Colono Bikestation
|38:14
|Joseph Ramírez
|Colono Bikestation
|39:37
|Dylan Jiménez
|7C Economy
|40:56
Ruta Sub 23 masculino (140 km)
|Corredor
|Equipo
|Tiempo
|Óscar Arroyo
|Team Costafrut Giant
|3:36:32
|Gael Sancho
|Colono Bikestation
|3:36:32
|Sebastián Meneses
|ManzaTé La Selva
|3:36:33
Ruta Sub 23 femenina (140 km)
|Corredora
|Equipo
|Tiempo
|Yailín Gómez
|ManzaTé La Selva
|4:19:17
|Naomy Vargas
|ManzaTé La Selva
|4:19:17
|Fiorella Zamora
|Ciclo Víctor Vargas
|4:28:38
Ruta élite femenina (140 km)
|Corredora
|Equipo
|Tiempo
|Dixiana Quesada
|Team Colono Bikestation
|4:10:07
|Paola Chacón
|Ciclo Víctor Vargas
|4:10:07
|Sharon Ramírez
|Castelli Deluxe
|4:10:07
Ruta élite masculino (180 km)
|Corredor
|Equipo
|Tiempo
|Sebastián Calderón
|7C Economy
|4:05:52
|Leandro Varela
|ManzaTé La Selva
|4:06:23
|Donovan Ramírez
|Colono Bikestation
|4:06:25