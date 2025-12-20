Ciclista vivió martirio con insultos y empujones en carretera tras ganar polémica etapa de la Vuelta

Aunque José Pablo Sancho, del Colono Bikestation le ganó el sprint a Sebastián Calderón del 7 C Economy en Ciudad Neily, los jueces le dieron el triunfo a Calderón (derecha).

Ganar una etapa de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 y quedar en la historia del máximo evento ciclístico de nuestro país es, sin duda, la aspiración de todo pedalista.

Sin embargo, subir al podio como ganador de etapa se convirtió en un martirio para Sebastián Calderón Casalvolone, quien terminó siendo víctima de ofensas, empujones y ataques en redes sociales, una situación totalmente inesperada para el corredor de 22 años.

Todo inició el pasado 17 de diciembre, cuando en la sexta etapa, entre Pérez Zeledón, Dominical y Ciudad Neily, José Pablo Sancho, del Colono Bikestation Kölbi, se impuso en meta a Sebastián Calderón, del 7C Economy Hyundai.

Aunque inicialmente el ganador fue Sancho, los encargados de juzgamiento de la Vuelta a Costa Rica determinaron que hubo una interferencia en la llegada a meta por parte de Sancho sobre Calderón, por lo que finalmente la victoria se le otorgó al pedalista del 7C Economy Hyundai.

La noticia de la victoria le llegó a Sebastián mientras realizaba la prueba de dopaje, por lo que fue felicitado por sus compañeros. No obstante, ese momento también marcó el inicio de los ataques en su contra, al convertirse en blanco de personas que comenzaron a increparlo verbalmente.

El resultado de la etapa de la Vuelta a Costa Rica y Pérez Zeledón, tras darle la victoria a Sebastián Calderón, sobre José Pablo Sancho (izq.), causó muchos cometarios y reacciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Desde ese día que me dieron la etapa a mí ha habido muchos comentarios negativos en redes sociales. A mí no me molesta que me escriban o que digan lo que quieran, porque detrás de una pantalla la gente siempre habla. Pero el viernes, subiendo al Cerro de la Muerte en la etapa hacia Oreamuno de Cartago, se dieron otras cosas”, comentó Calderón.

Sebastián aclaró que no todas las personas reaccionaron de la misma manera, pero sí lamentó lo vivido en el ascenso a La Georgina.

“Hubo personas que empezaron a gritar cosas, me insultaron, me tiraron agua, o al menos creo que era agua. Otros me empujaron, tratando de que me cayera de la bicicleta y, la verdad, son cosas muy negativas para el deporte”, explicó Calderón.

El joven corredor recordó que todos los ciclistas que compiten en la Vuelta a Costa Rica lo hacen con mucha pasión y lamentó que algunas personas arruinen los buenos momentos con acciones reprochables en carretera.

“Todos los ciclistas amamos el deporte. Ni siquiera tenemos problemas entre nosotros para que vengan aficionados a hacer estas cosas. Fue complicado, pero la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), organizadora de la Vuelta a Costa Rica, puso una motocicleta a mi lado para evitar mayores incidentes”, añadió Calderón.

Actitud agresiva

Un día antes, en el ascenso al Cerro de la Muerte, en la jornada entre Pérez Zeledón y Buenos Aires de Puntarenas, Sebastián Calderón vivió otra amarga experiencia con algunos vecinos del cantón generaleño, de donde es oriundo José Pablo Sancho.

“En la etapa entre Pérez Zeledón y Buenos Aires, fue peor. En el circuito por General Viejo me empezaron a insultar, me gritaban muchas cosas y la gente se me tiraba al frente. Tenía temor de botar a otros ciclistas, porque si me botaban a mí, iba a traerme al suelo a todo el pelotón”, enfatizó Calderón.

“Sebas” resaltó que no tuvo miedo, pero sí le sorprendió mucho la actitud agresiva de algunos aficionados en su contra.

“Lo que pasó me dio mucha impotencia. Soy deportista, tengo una imagen pública y no voy a ponerme a contestar mensajes ni a decir cosas. Uno piensa: ¿qué le pasa a esta gente? Pero la verdad, yo no tengo ningún problema. Por dicha aunque me empujaron, no hubo ningún golpe”, aseveró.

El ciclista del 7C Economy Hyundai explicó que, pese a los malos momentos, nunca pensó en retirarse, ya que su deber era ayudar al equipo.

“Como le dije a todo el mundo, yo soy ciclista, no soy un juez. Ni mi equipo ni yo llegamos a reclamar. Cuando me hicieron la prueba de dopaje me dijeron: ‘Sebas, eres el ganador de la etapa’. Fue entonces cuando me enteré de que había ganado. En ningún momento, ni mi director deportivo, ni yo, fuimos a pelear una etapa”, agregó.

Finalmente, Sebastián agradeció el apoyo de las personas que lo han alentado, así como el respaldo de sus compañeros y de su entrenador, Yurandir Leandro.

“Mucha gente me ha apoyado. Uno se da cuenta de que tiene muchos aficionados que están con uno y confían en nuestro trabajo. Es una situación que nunca había vivido, por lo que agradezco a todas esas personas que me alentaron y me desearon lo mejor, a pesar de los malos comentarios”, declaró Calderón.