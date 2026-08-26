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Costa Rica tendrá dos representantes en el Campeonato Mundial de Paraciclismo

Los pedalistas costarricenses competirán en el Mundial, en las pruebas de contrarreloj y ruta, en Alabama, Estados Unidos

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Por Juan Diego Villarreal

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Henry Raabe Esteban Madriz Paraciclistas Campeonato Mundial de Paraciclismo, en Huntsville, Alabama, Estados Unidos. 26 de agosto del 2026 Fotografía: Comité Paralímpico Nacional
Los paraciclistas Henry Raabe y Esteban Madriz (der.) representarán a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Paraciclismo, en Huntsville, Alabama, Estados Unidos. (Fotografía: Comité Paralímpico Nacional/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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