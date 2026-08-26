Costa Rica tendrá dos representantes en el Campeonato Mundial de Paraciclismo

Los paraciclistas Henry Raabe y Esteban Madriz (der.) representarán a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Paraciclismo, en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

Dos paraciclistas representarán a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Paraciclismo, que se llevará a cabo del 4 al 7 de setiembre en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

El equipo costarricense estará integrado por el bicampeón de la Vuelta a Costa Rica (2006 y 2007) Henry Raabe, quien participará en la categoría C3, destinada a personas con déficit moderado de movilidad y problemas de coordinación.

Además, participará por primera vez en un Mundial Esteban Madriz, quien tomará la partida en la categoría C5, para atletas con limitación en el movimiento de uno de sus brazos.

Ambos ciclistas disputarán las pruebas de contrarreloj individual y ruta.

La contrarreloj se realizará el sábado 5 de setiembre, sobre un recorrido de 29,2 kilómetros, mientras que la prueba de ruta está programada para el lunes 7.

En el caso de Raabe, la prueba de ruta tendrá una distancia de 74,5 kilómetros, mientras que Madriz afrontará un recorrido de 96 kilómetros, de acuerdo con su categoría.

Marco Taylor, presidente de la Asociación de Paraciclismo y director técnico de la Selección Nacional, explicó que el trazado de Huntsville ya es conocido por el equipo costarricense, pues hace tres años estuvieron presentes en un Campeonato Mundial realizado en esa misma sede.

“Es un trazado totalmente plano. Solamente hay un par de repechos, pero después de ahí es un circuito bastante técnico, con muchas curvas y curvas en escuadra”, explicó Taylor, mediante un comunicado de prensa enviado por de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Para Costa Rica, la participación en este Mundial representa, además, una oportunidad importante dentro del proceso de clasificación hacia los próximos eventos del ciclo paralímpico.

El principal objetivo será sumar puntos en el ranquin internacional para luchar por plazas hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, además de mantener los dos cupos que actualmente tiene Costa Rica de cara a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027.

Con dos corredores y cuatro pruebas por disputar, la Selección Nacional afrontará así una nueva cita mundialista, en busca de continuar sumando experiencia y puntos internacionales para el desarrollo del paraciclismo costarricense.