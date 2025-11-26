Costa Rica sigue imbatible en la Vuelta a Chiriquí

Sergio Arias (camiseta blanca) del equipo Colono Bikestation Kölbi, fue el ganador de la quinta etapa de la Vuelta a Chiriquí 2025, mientras su compañero, Daniel Bonilla, levanta su brazo en señal de victoria.

En una gran exhibición de dominio en carretera, el equipo costarricense Colono Bikestation Kölbi dio un golpe de autoridad al adjudicarse las cinco primeras posiciones de la quinta etapa de la edición 45 de la Vuelta a Chiriquí, en Panamá.

Como un verdadero “tren rojo”, los corredores del equipo —Sergio Arias, Alejandro Granados, Daniel Bonilla, Pablo Mudarra y Joseph Ramírez— ingresaron en solitario a la meta, como si fuese una contrarreloj por equipos, tras una jornada de 101 kilómetros entre las localidades de David, Gariché, Solano y Volcán, en Panamá.

El triunfo fue para Sergio Arias, con un crono de 2 horas, 41 minutos y 30 segundos, seguido por Granados y Bonilla, ambos con el mismo tiempo. Tras el equipo tico arribó el hondureño Luis López, quien corre para el equipo nacional Manza Té La Selva, con una diferencia de 1:33 respecto al vencedor.

De las cinco etapas corridas, cuatro triunfos corresponden al Colono Bikestation Kölbi, dirigido por Elías Vega, y uno a la escuadra Manza Té La Selva, con Jason Huertas, lo que demuestra el dominio total de los equipos costarricenses.

“Desde el lunes planificamos la carrera. El objetivo era trabajar como si fuera una contrarreloj para reforzar el liderato de Pablo (Mudarra). Le agradezco a mis compañeros la confianza que me dieron para ganar la etapa”, comentó Arias en la página de ciclismo En Contrameta, del entrenador Alexander Sandoval.

El corredor de Paraíso de Cartago comentó que este martes la jornada será complicada por el terreno de montaña. Sin embargo, intentarán ascender en bloque y mantener la camiseta de líder en el equipo.

En cuanto a la clasificación general, Pablo Mudarra se mantiene como el gran líder con un registro de 13 horas, 03 minutos y 46 segundos. Le siguen sus coequiperos Joseph Ramírez, a 15 segundos, y Alejandro Granados, a 18 segundos.

El ciclista más cercano a Mudarra que no pertenece al Colono Bikestation es el hondureño Luis López, quien está a 2:21 en la sexta posición.

Este miércoles se disputará la sexta etapa entre David, Entrada de San Andrés, San Pablo, Potrerillos y La Chancleta, para un total de 126,8 kilómetros, donde la montaña dictará sentencia, a falta de una contrarreloj individual el jueves de 19 kilómetros y un circuito de 77 kilómetros el viernes.