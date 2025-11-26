Puro Deporte

Costa Rica sigue imbatible en la Vuelta a Chiriquí

El equipo Colono Bikestation Kölbi logró su cuarto triunfo en la Vuelta a Chiriquí, que dominan los costarricenses

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta a Chiriquí 2025 Equipo Colono Bikestation Kölbi Ganador de cuatro de las cinco etapas de la Vuelta a Chiriquí 2025 Cortesía: Fepaciclismo
Sergio Arias (camiseta blanca) del equipo Colono Bikestation Kölbi, fue el ganador de la quinta etapa de la Vuelta a Chiriquí 2025, mientras su compañero, Daniel Bonilla, levanta su brazo en señal de victoria. (La Nación/Cortesía: Fepaciclismo)







