Costa Rica, Nicaragua y los países de Concacaf se juegan el Mundial: Conozca horarios y dónde ver los partidos

Este 9 de octubre, las 12 selecciones en ronda final de la eliminatoria mundialista jugarán su tercer partido de la fase definitiva rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Esta fecha es de suma importancia para las selecciones debido a que tras los juegos de esta semana, algunas pueden quedar fuera del Mundial, y otras, conseguir grandes posibilidades de participar.
Jamaica, Surinam y Honduras son líderes de grupo y con una victoria estarían cada vez más cerca del boleto mundialista.
En cambio, selecciones como Panamá, El Salvador y nuestra Costa Rica llegan a jugar esta jornada con la necesidad de ganar.
Con todas las selecciones luchando por el boleto, habrá mucho fútbol y a continuación le traemos los horarios y dónde podrá disfrutarlos en Costa Rica.
Programación
|Fecha
|Hora
|Partido
|Canal
|9 de octubre
|6 p.m.
|Nicaragua vs Haití
|Canal 11 y TD+
|9 de octubre
|8 p.m
|Honduras vs Costa Rica
|Canales 6 7
|10 de octubre
|3 p.m.
|Surinam vs Guatemala
|Canal 11 y TD+
|10 de octubre
|4 p.m.
|Bermudas vs Trinidad y Tobago
|Canal 4
|10 de octubre
|5 p.m
|Curazao vs Jamaica
|Canal 11
|10 de octubre
|7 p.m.
|El Salvador vs Panamá
|Canal 11 y TD+
|13 de octubre
|6 p.m.
|Honduras vs Haití
|TD+
|13 de octubre
|8 p.m
|Costa Rica vs Nicaragua
|Canales 6 y 7
|14 de octubre
|7 p.m.
|Panamá vs Surinam
|TD+ 2
|14 de octubre
|8 p.m.
|El Salvador vs Guatemala
|TD+