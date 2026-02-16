Costa Rica escala en el ranking mundial de ligas 2025 y deja atrás a la MLS

La Primera División de Costa Rica se posicionó entre las ligas más competitivas de Concacaf en 2025, respaldada por el desempeño sostenido de sus clubes y su regularidad internacional.

La Primera División de Costa Rica se ubicó por encima de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en el ranking 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que evalúa el rendimiento de las ligas a nivel mundial.

El informe posiciona a Costa Rica como la segunda liga más fuerte de Concacaf, solo por detrás de la Liga MX de México. La MLS quedó en el tercer puesto regional, pese a su crecimiento internacional y la llegada de figuras de alto perfil.

En el escalafón global, Concacaf coloca tres ligas dentro del top 50: México, Costa Rica y Estados Unidos.

Desde 2011, el fútbol costarricense se mantiene dentro del grupo de élite regional. México se mantiene como la cabeza del grupo y Estados Unidos subió nueve puestos.

A nivel mundial, la Premier League de Inglaterra lidera el ranking por sexta ocasión desde 1991, seguida por la Liga de España y la Série A de Brasil.