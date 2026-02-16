Puro Deporte

Costa Rica escala en el ranking mundial de ligas 2025 y deja atrás a la MLS

El fútbol nacional alcanza una de sus mejores posiciones internacionales y se consolida como referente regional en 2025

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La Primera División de Costa Rica se posicionó entre las ligas más competitivas de Concacaf en 2025, respaldada por el desempeño sostenido de sus clubes y su regularidad internacional. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMLSCosta Rica
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.