Costa Rica escala en el ranking mundial de ligas 2025 y deja atrás a la MLS

La Primera División de Costa Rica se ubicó por encima de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en el ranking 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que evalúa el rendimiento de las ligas a nivel mundial.
El informe posiciona a Costa Rica como la segunda liga más fuerte de Concacaf, solo por detrás de la Liga MX de México. La MLS quedó en el tercer puesto regional, pese a su crecimiento internacional y la llegada de figuras de alto perfil.
En el escalafón global, Concacaf coloca tres ligas dentro del top 50: México, Costa Rica y Estados Unidos.
Desde 2011, el fútbol costarricense se mantiene dentro del grupo de élite regional. México se mantiene como la cabeza del grupo y Estados Unidos subió nueve puestos.
A nivel mundial, la Premier League de Inglaterra lidera el ranking por sexta ocasión desde 1991, seguida por la Liga de España y la Série A de Brasil.