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Costa Rica es, una vez más, monarca del atletismo centroamericano

La Selección mayor de Atletismo de Costa Rica se coronó campeona del Centroamericano de Atletismo

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Por Juan Diego Villarreal
Atletismo Costa Rica Campeón del Campeonato Centroamericano de atletismo 9 de junio de 2026 Cortesía: Fecoa/Campeonato Centroamericno
Costa Rica se proclamó campeón del Campeonato Centroamericano, tanto en mascuino como femenino. (Cortesía: Fecoa/Campeonato Centroamericno/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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