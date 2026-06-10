Costa Rica es, una vez más, monarca del atletismo centroamericano

Costa Rica se proclamó campeón del Campeonato Centroamericano, tanto en mascuino como femenino.

La Selección Nacional Mayor de Atletismo de Costa Rica se proclamó campeona absoluta de la edición 36 del Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo.

Las competencias se realizaron el pasado fin de semana en el Estadio Olímpico de Managua, Nicaragua, con la participación de los siete países de la región.

En esta oportunidad, la delegación costarricense estuvo integrada por 37 atletas que alcanzaron las marcas mínimas de clasificación establecidas por la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa). El equipo nacional tuvo una destacada actuación al conquistar 47 medallas: 18 de oro, 16 de plata y 13 de bronce.

Este rendimiento permitió a Costa Rica obtener simultáneamente los títulos por equipos en las ramas femenina y masculina, además de asegurar el campeonato absoluto del área centroamericana, según informó el departamento de comunicaciones de la Fecoa.

“El resultado refleja el crecimiento sostenido del atletismo nacional y el éxito de los procesos de formación deportiva desarrollados durante los últimos años”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

La representación costarricense duplicó la cantidad de medallas de oro obtenidas con respecto al segudo lugar, pese a que su participación estuvo en duda debido a problemas de financiamiento. Finalmente, la intervención del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) permitió cubrir los recursos necesarios para que los atletas viajaran y compitieran en el certamen regional.

La selección combinó una generación de atletas experimentados, como el fondista Daniel Johanning y el lanzador de jabalina Iván Sibaja, actual récord centroamericano de la especialidad, junto con figuras destacadas como María Nellys Chaves, campeona centroamericana de los 3.000 metros con obstáculos.

Otros atletas que sobresalieron en el torneo fueron Desiré Bermúdez, Héctor Allen, Mariel Brokke, José Pablo Elizondo Chinchilla, Abigail Obando Cambronero, Deysheline Mayer Scott y Lindsay Reyes Gutiérrez, quienes también aportaron medallas de oro para Costa Rica.

Medallero General