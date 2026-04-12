Puro Deporte

Costa Rica es campeón centroamericano de ciclismo, pero Panamá fue su gran escollo

La Selección de Costa Rica es campeona centroamericana, pero Panamá le ganó las dos pruebas del élite masculino

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Por Juan Diego Villarreal
Campeonato Centroamericano de Ciclismo, Prueba de ruta, Categoría Elite masculino
El costarricense Luis Daniel Oses se hidrata en el ascenso a Tilarán, mientras el panameño Carlos Samudio se mantiene a la expectativa. Samudio se coronó campeón de ruta en la categoría élite. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Campeonato Centroamericano de CiclismoCosta Rica campeónLuis Daniel Oses
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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