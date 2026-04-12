Costa Rica es campeón centroamericano de ciclismo, pero Panamá fue su gran escollo

El costarricense Luis Daniel Oses se hidrata en el ascenso a Tilarán, mientras el panameño Carlos Samudio se mantiene a la expectativa. Samudio se coronó campeón de ruta en la categoría élite.

La delegación de Costa Rica se proclamó campeona del Centroamericano de Ciclismo de ruta; sin embargo, una vez más, Panamá fue superior en las pruebas de contrarreloj y fondo en la categoría élite masculina.

Nuestro país terminó con seis medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, seguido por Panamá con tres preseas doradas, una de plata y dos de bronce.

El certamen regional llegó a su fin este domingo con la prueba de ruta de 167 kilómetros entre Liberia, Cañas y llegada en Tilarán, donde Panamá impuso sus condiciones y se dejó la presea dorada con el pedalista Carlos Samudio, tras una carrera muy inteligente.

Para los canaleros, esta es su cuarta presea de oro consecutiva en los campeonatos centroamericanos en la modalidad de ruta, tras las victorias de Cristopher Jurado (2023), Franklin Archibold (2024,2025) y de Carlos Samudio en 2026.

El panameño Bolívar Espinoza pone el paso, mientras el nacional Luis Daniel Oses y Carlos Samudio, le siguen a rueda, en la etapa de este domingo entre Liberia y Tilarán. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Panamá, en la contrarreloj de élite masculina, logró hacer el 1,2,3 encabezado por Franklin Archibold, mientras en la ruta Carlos Samudio selló el dominio canalero, que además se dejó el título juvenil masculino con Dier Ríos.

Por su parte, Luis Daniel Oses, bicampeón de la Vuelta a Costa Rica en 2024 y 2025, quien logró la segunda casilla este domingo, es apenas el segundo costarricense en ganar una medalla de plata en los centroamericanos, después de Daniel Bonilla, según se indicó durante la transmisión de Crciclismo.com.

Tal y como se esperaba, el cierre del campeonato, realizado en Guanacaste, fue ampliamente disputado, con una prueba donde la estrategia y la viveza fueron fundamentales para que los canaleros se dejaran el primer lugar.

País Oro Plata Bronce Costa Rica 6 5 4 Panamá 3 1 3 Guatemala 1 3 3 Honduras 0 1 0

*El Salvador, Nicaragua y Belice no ganaron medallas

Luego de varios intentos de fuga y escaramuzas en el pelotón de 23 corredores, los panameños Carlos Samudio y Bolívar Espinoza, junto al costarricense Luis Daniel Oses, lograron despegarse y poco a poco empezaron a tomar ventaja.

La fuga comenzó a consolidarse y, al llegar a Cañas, la diferencia alcanzó los seis minutos, lo que prácticamente sentenció a los ganadores de las medallas.

En los últimos kilómetros, el esfuerzo y el desgaste de la carrera le pasaron factura a Espinoza, quien perdió rueda en el ascenso, por lo que la pelea por el oro en Tilarán quedó en manos de Samudio y Oses.

El pelotón del Campeonato Centroamericano de ruta, de la categoría élite, rodó en los primeros kilómetros por la muy buena carretera entre Cañas y Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ya en el cierre, ambos ciclistas midieron fuerzas, pero en el último kilómetro el canalero atacó con todo y el palmareño no pudo responder, por lo que su oponente llegó en solitario a la meta para dejarse la presea dorada.

Carlos Samudio logró la victoria con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 10 segundos (4:25:10), seguido por Luis Daniel Oses a 24 segundos y Bolívar Espinoza a 1:20.

Corredor País Tiempo Carlos Samudio Panamá 4:25:10 Luis Daniel Oses Costa Rica 4:25:34 Bolívar Espinoza Panamá 4:26:30 Gabriel Rojas Costa Rica 4:28:45 Roberto González Panama 4:28:45

Luis Daniel Oses, al final de la jornada, no pudo ocultar su decepción en una entrevista al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), tras no poder ganar el primer lugar y extender la sequía para Costa Rica.

“No me voy conforme con el resultado. Hubiese esperado un oro; queríamos darle una alegría a Costa Rica en casa, pero nos encontramos rivales de gran nivel, con un gran ritmo de carrera, y nos pusieron contra las cuerdas. Agradezco a la Federación por el apoyo y a los compañeros que hicieron un gran esfuerzo”, explicó Oses.

Los aficionados costarricenses salieron a apoyar a la Selección Nacional de Ciclismo de ruta, en la travesía ente Cañas y Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El pedalista del equipo 7C Economy destacó que lo importante es que se suman puntos para el ránking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Mientras tanto, el sábado, en la prueba de ruta femenina de la categoría élite, la tica Dixiana Quesada se dejó el primer lugar y su compañera Gloriana Quesada obtuvo el tercer puesto. Por su parte, Jexon Ledezma, quien fue el primer líder de la Vuelta a Costa Rica 2025, se dejó la presea dorada en Sub-23 masculino.

Costa Rica se proclamó campeón del Centroamericano de Ciclismo de ruta que se realizó en Guanacaste, al sumar seis medallas de oro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)