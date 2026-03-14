Puro Deporte

Costa Rica destaca por cosecha dorada en el centroamericano de ciclismo de montaña

La delegación de Costa Rica domina la rama femenina en el centroamericano de ciclismo de montaña en Guatemala

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Por Juan Diego Villarreal
Cristel Espioza Campeona Centroamericana de mountain bike Antigua, Guatemala Linda Menéndez de Honduras y Mary Rachel Daggett de Guatemala 13 de marzo del 2026 Fotografía: Federación Deportiva de Ciclismo de Guatemala
Cristel Espioza (cetro) celebra su medalla de oro en el Campeonato Centroamericana de mountain bike en Antigua, Guatemala. La acompañan en el podio Linda Menéndez de Honduras y Mary Rachel Daggett de Guatemala (der.). (La Nación/Fotografía: Federación Deportiva de Ciclismo de Guatemala)







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Campeonato Centroamericano de Ciclismo de MontañaCristel EspinozaCarlos Herrera
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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