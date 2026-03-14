Costa Rica destaca por cosecha dorada en el centroamericano de ciclismo de montaña

Cristel Espioza (cetro) celebra su medalla de oro en el Campeonato Centroamericana de mountain bike en Antigua, Guatemala. La acompañan en el podio Linda Menéndez de Honduras y Mary Rachel Daggett de Guatemala (der.).

La Selección Nacional de ciclismo de montaña se llena de medallas en el Campeonato Centroamericano que se realiza en Antigua, Guatemala.

Después de dos días de intensas competencias, la delegación costarricense acumula 12 preseas, de las cuales siete son de oro, cuatro de plata y una de bronce.

Las damas son las que más preseas doradas acumulan en el Centroamericano, con un total de cuatro, mientras que los varones se quedaron con tres.

En la categoría XCC o Cross Country Short Track, la campeona centroamericana en la categoría élite femenina fue la nacional Cristel Espinoza, seguida de la hondureña Linda Menéndez y la guatemalteca Mary Rachel Daggett.

En la Sub-23 femenina, la vencedora fue la costarricense Isabel García, seguida de su coequipera Marisol García y la guatemalteca Andrea Vásquez.

En la modalidad cadetes femenina, la victoria fue para la tica Ariana Calderón, seguida por la guatemalteca Astrid Aguilón y Nerli Esperalda López, también de Guatemala.

Por su parte, en la categoría élite masculina, el primer lugar fue para el hondureño Luis López, seguido por el costarricense Carlos Herrera y el guatemalteco Max González.

Mientras tanto, en la categoría juvenil, el nacional Alejandro Acuña se dejó la presea dorada, seguido por el también costarricense Naythan Quirós y el salvadoreño Maynor Pichinte.

La cosecha dorada la completó la categoría Sub-23 masculina, con el oro para el tico Jared Méndez, seguido del guatemalteco Gabriel Sáenz y el bronce para el también costarricense Adriano González.

En la primera jornada de competencia, realizada el jueves, en la prueba de Marathon modalidad máster, Dilcen Muñoz fue la vencedora en Máster A, mientras que Luis Rodríguez logró la primera casilla en Máster C. Además, Wálter Hernández obtuvo la medalla de plata en cadetes.

Este sábado se correrá la modalidad denominada Cross Country Olímpico (XCO).