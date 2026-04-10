Costa Rica da un golpe sobre la mesa en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo de ruta

El generaleño José Pablo Sancho ganó la presea dorada en la categoría Sub-23 masculina, en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo de ruta que se realiza en Guanacaste.

La Selección Nacional de Costa Rica inició este jueves el Campeonato Centroamericano de ciclismo de ruta con cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, cuando se corrió la prueba de contrarreloj en todas las categorías, entre la Hacienda El Pelón de la Altura y meta en el Parque de La Cruz, Guanacaste.

La competencia vio cómo la representación patria se dejó el primer lugar en las categorías juvenil masculina y femenina, Sub-23 masculina y élite femenina.

Sin embargo, en la élite masculina, los corredores ticos se vieron superados por Panamá, que hizo el 1-2-3 en la meta.

La primera presea de oro para Costa Rica fue para Fátima Elizondo, de Pérez Zeledón, quien en la “crono” de 15 kilómetros de la categoría juvenil femenina se impuso con un tiempo de 22 minutos y 46 segundos (22:46).

“La verdad, estoy muy contenta con este título. Fue una contrarreloj muy dura que me tenía muy nerviosa, más porque el viento estuvo muy fuerte y es algo a lo que no estoy acostumbrada”, comentó Elizondo al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

En la categoría juvenil masculina, el triunfo le correspondió al griego Santiago Herrera, quien se dejó la contrarreloj con un registro de 34 minutos y 14 segundos, tras 24 kilómetros.

“Le agradezco infinitamente a Dios por las bendiciones que me da en la vida. Le dedico esta victoria a mi equipo, mi familia y al pueblo de Grecia. Siempre lo voy a dar todo por Costa Rica. Fue una prueba complicada por el viento, pero supimos mantener la calma y acelerar al final para ganarnos el oro”, dijo Herrera.

La pedalista costarricense, Gloriana Quesada, ganó por un segundo la medalla de oro en el Campeonato Centoamericano de Ciclismo de ruta, en la categoría élite. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Pablo Sancho, quien triunfó en la categoría Sub-23, se mostró muy contento por el resultado, tras un recorrido de 31 kilómetros, en el que cronometró 44 minutos y 4 segundos (44:04).

“Siempre había aspirado a ser campeón centroamericano de contrarreloj y hoy se nos dio. Gracias a Dios ganamos la carrera. Estoy contentísimo por el apoyo a mi equipo y a todos los que están detrás de este proceso”, expresó Sancho.

En la élite femenina, Gloriana Quesada volvió a demostrar su buen nivel al dejarse la medalla de oro con un tiempo de 36 minutos y 40 segundos (36:40), tras 24 kilómetros de recorrido, venciendo por un segundo a la guatemalteca Jazmín Soto.

Gloriana, quien había ganado la presea dorada en la misma prueba durante los Juegos Centroamericanos en Guatemala, en octubre pasado, estuvo ausente en el Campeonato Panamericano de Montería, Colombia, por una lesión.

“Sin duda hay demasiadas personas a quienes agradecer después de ganar una medalla de oro. Fue mucho sacrificio, más porque venía recuperándome de una lesión. Hubo un momento de la carrera en el que debía decidir entre ir más rápido o cuidar la integridad física, y al final alcanzamos el primer lugar”, afirmó Quesada.

En la contrarreloj de la élite masculina, el dominio fue total de Panamá, al ganar las preseas de oro, plata y bronce. El canalero Franklin Archibold se coronó por cuarta vez campeón de la especialidad con un tiempo de 40 minutos y 28 segundos (40:28), luego de 31 kilómetros de recorrido.

El mejor costarricense fue Joseph Ramírez, quien finalizó cuarto con 41:20.

Este viernes se correrá la segunda jornada del Campeonato Centroamericano, cuando se dispute la prueba de fondo juvenil, la cual constará de una distancia de 120 kilómetros en varones y 78 en mujeres, entre el Parque de Cañas, Liberia, y el Parque de Tilarán.

Categoría élite masculina

Ciclista País Tiempo Franklin Archibold Panamá 40:28 Roberto González Panamá 41:07 Carlos Samudio Panamá 41:19

Categoría élite femenina

Ciclista País Tiempo Gloriana Quesada Costa Rica 36:40 Jazmín Soto Guatemala 36:41 Alondra Granados Costa Rica 36:05

Categoría Sub 23 masculino

Ciclista País Tiempo José Pablo Sancho Costa Rica 44:04 Jonathan Aguilar Costa Rica 45:35 Melvin Torres Guatemala 45:59

Categoría Juvenil masculino

Ciclista País Tiempo Santiago Herrera Costa Rica 34:14 Anderson Ajpacaj Guatemala 34:45 Adriano Víquez Costa Rica 35:02

Categoría Juvenil femenino