Puro Deporte

Costa Rica da un golpe sobre la mesa en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo de ruta

La representación de Costa Rica lidera el Campeonato Centroamericano Ciclismo de ruta que se celebra en Guanacaste

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Por Juan Diego Villarreal
Campeonato Centroamericano de Ciclismo, Contrareloj individual, Primera jornada, Pedalistas, Categorías Junior, Sub-23, Elite, Ardiente sol y cielo despejado, La Cruz de Guanacaste
El generaleño José Pablo Sancho ganó la presea dorada en la categoría Sub-23 masculina, en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo de ruta que se realiza en Guanacaste. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Campeonato Centroamericano de Ciclismo de rutaDixiana QuesadaJosé Pablo Sancho
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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