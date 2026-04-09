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Ciclista de Pérez Zeledón le da a Costa Rica la primera medalla de oro en el Centroamericano de ciclismo

Una de las grandes promesas del ciclismo de Costa Rica le dio al país la primera medalla de oro en el Centroamericano de ciclismo

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Por Juan Diego Villarreal
Fátima Elizondo Campeonato Centroamericano de Ciclismo Medalla de oro Categoría juvenil Contrarreloj 9 de abril del 2026 Fotografía: Fecoci
Fátima Elizondo (centro) es la primera monarca costarricense en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo de ruta, que se realiza en Guanacaste. (Fotografía: Fecoci/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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