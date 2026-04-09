Ciclista de Pérez Zeledón le da a Costa Rica la primera medalla de oro en el Centroamericano de ciclismo

Fátima Elizondo (centro) es la primera monarca costarricense en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo de ruta, que se realiza en Guanacaste.

Costa Rica se hizo respetar desde la primera prueba en el Campeonato Centroamericano de ciclismo de ruta, al ganar la medalla de oro en la prueba de la contrarreloj femenina categoría juvenil, que se realizó entre la Hacienda El Pelón de la Altura y el Parque de La Cruz, en ese cantón de Guanacaste.

La vencedora fue la ciclista oriunda de Pérez Zeledón Fátima Elizondo, quien se impuso en la “crono” con un tiempo de 22 minutos y 46 segundos (22:46). La costarricense fue seguida por su coequipera Francell Martínez, con 23:24, y la guatemalteca Ana Sofía Robles, con 23:54, para la distancia de 15 kilómetros.

Fátima es una de las grandes promesas del ciclismo femenino costarricense, quien en los Juegos Nacionales de Limón 2026, en enero pasado, había ganado tres medallas de oro, demostrando su calidad en el deporte de los pedales.

“La verdad, estoy muy contenta con este título. Fue una contrarreloj muy dura que me tenía muy nerviosa, más porque el viento estuvo muy fuerte y es algo a lo que no estoy acostumbrada”, comentó Elizondo al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Para la joven pedalista, competir desde los Juegos Nacionales con su bicicleta de contrarreloj fue una ventaja, pues pudo adaptarse y sacarle provecho.

“La bici y yo nos llevamos bastante bien. Me preparé mucho para esta crono en Pérez Zeledón, aunque allá es más duro por la topografía. Aquí había ciertos descensos donde uno tomaba mucha velocidad. La idea siempre fue mantener un buen paso en la competencia”, declaró Elizondo.

Fátima explicó que al principio de la prueba no se sintió muy bien, pero recordó todo el esfuerzo que había hecho durante su preparación.

“Me sentía cansada, adolorida, por lo que al final corrí a puro coraje. Había entrenado demasiado como para bajar la cabeza y rendirme. Fue una gran victoria y estoy muy contenta”, concluyó Elizondo.

El torneo centroamericano se correrá por diversos puntos de la provincia guanacasteca hasta el próximo domingo.