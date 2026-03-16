Puro Deporte

Costa Rica cierra con broche de oro su participación en el Centroamericano de MTB

La Selección de Ciclismo de montaña de Costa Rica tuvo una gran actuación en el Centroamericano en Guatemala

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Por Juan Diego Villarreal
Centroamericano de Ciclismo de montaña Antigua Guatemala En el orden usual Cristel Espiniza, Alejandro Acuña, Carlos Herrera, Jared Méndez, Isabel García. Junto a ellas Alisson Rodas de Guatemala. 14 de marzo del 2026 Fotografía: Facebook Federación Deportiva de Guatemala.
En el orden usual de izquierda a derecha, los campeones costarricenses Cristel Espinoza, Alejandro Acuña, Carlos Herrera, Jared Méndez e Isabel García. Junto a ellos Alisson Rodas de Guatemala. (La Nación/Fotografía: Facebook Federación Deportiva de Guatemala.)







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Centroamericano de Ciclismo de montaña, Antigua, GuatemalaCristel EspinozaCarlos HerreraJared Méndez
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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