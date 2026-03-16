Costa Rica cierra con broche de oro su participación en el Centroamericano de MTB

En el orden usual de izquierda a derecha, los campeones costarricenses Cristel Espinoza, Alejandro Acuña, Carlos Herrera, Jared Méndez e Isabel García. Junto a ellos Alisson Rodas de Guatemala.

Con las victorias de Cristel Espinoza y Carlos Herrera en las categorías élite femenina y masculina, respectivamente, así como de Jared Méndez en la categoría Sub-23, Costa Rica cerró con broche de oro el Campeonato Centroamericano de ciclismo de montaña, en Antigua, Guatemala

Cristel sumó su segunda presea dorada al ganar el viernes la modalidad Short Track; Herrera se impuso al hondureño Luis López, campeón de 2025; y Jared completó un doblete dorado en su categoría, triunfo que dedicó a su primogénito que está por nacer.

En total, nuestro país sumó ocho medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce durante los tres días de competencia.

Cristel Espinoza se dejó la presea dorada tras vencer a las guatemaltecas Mary Rachel y Florinda de León.

“Muy agradecida con Dios por la oportunidad de estar compitiendo acá en Guatemala. Me siento muy orgullosa. Competimos en una pista muy técnica y demostramos de lo que somos capaces”, comentó Espinoza al periodista Víctor Jarquín, de la página Hablemos de Ciclismo y Algo Más.

Por su parte, Carlos Herrera acabó con la hegemonía del catracho Luis López y dejó en la tercera casilla al local Max González.

“Desde el año pasado venimos trabajando en nuestra preparación física. Nos esforzamos para dar lo mejor por Costa Rica. Agradezco a la Federación por la oportunidad de correr por el país y espero que puedan colaborar con las divisiones menores, que han realizado un gran trabajo”, agregó Herrera.

Mientras tanto, Jared Méndez, en la categoría Sub-23, venció en la última jornada a Gabriel Sáez, de Guatemala, y al también tico José David Vargas.

“Sin duda, la motivación más grande para venir y ganar dos medallas fue que voy a ser papá muy pronto. La temporada no empezó bien, pero logramos hacer una buena presentación en Guatemala, donde tuvimos buenas sensaciones”, manifestó Méndez.

En la categoría junior masculina, el primer puesto fue para el tico Alejandro Acuña, seguido por su compañero Naythan Quirós y el chapín Kevin Juárez.

Mientras tanto, en la Sub-23 femenina, las hermanas costarricenses Isabel García y Marisol García se dejaron las preseas de oro y plata, respectivamente, mientras que el bronce fue para Nataly Agustín, de Guatemala.

En otros resultados: Maiydelin Madrigal ganó bronce en Junior femenino; Miguel García y Wálter Hernández se dejaron el oro y la plata en Cadetes; en Pre cadetes masculinos, Isaac Marín obtuvo bronce; y en Pre cadetes femenino Ariana Calderón y Shelly Marchena se dejaron el oro y la plata. Asimismo, Luis Rodríguez fue campeón en la categoría máster C.

La delegación de Costa Rica ahora se prepara para competir en el Panamericano de ciclismo de montaña Del 16 al 19 de abril, que tendrá como sede el Circuito MTB Aguavista, ubicado en San Juan del Paraná, en Paraguay