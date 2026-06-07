Costa Rica asegura su presencia en la gimnasia rítmica de los próximos Juegos Panamericanos

Gloriana Sánchez ocupó la novena posición en el Panamericano de gimnasia rítmica, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, este fin de semana.

La gimnasta costarricense Gloriana Sánchez obtuvo este sábado su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en la modalidad de gimnasia rítmica.

La herediana, quien compitió este fin de semana en el Campeonato Panamericano de Gimnasia, de categoría mayor, que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, aseguró su boleto al ubicarse en la novena posición de la clasificación general entre 49 competidoras.

La clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se otorga mediante eventos oficiales continentales y campeonatos panamericanos, como el que actualmente se desarrolla en territorio brasileño, según explicó en un boletín el periodista Olman Mora, de la Federación de Gimnasia de Costa Rica.

Esta será la segunda participación de Gloriana, de 19 años, en unos Juegos Panamericanos, luego de su debut en Santiago 2023.

Gimnasia Rítmica clasifica a los Juegos Panamericanos 2027

La XX edición de los Juegos Panamericanos se celebrará del 16 de julio al primero de agosto de 2027 en Lima, Perú.

“Tanto Galilea como yo estamos muy contentas con nuestro desempeño. Estuve muy cerca de clasificar a dos finales, lo que me motiva a seguir mejorando. Al final nos ubicamos en la novena posición y logramos el boleto a los próximos Juegos Panamericanos”, comentó Sánchez.

Por su parte, Galilea Álvarez, de 16 años, tuvo una destacada actuación en su primer campeonato mayor al finalizar en la casilla 17, dejando una grata impresión en el torneo.

Con 19 años, Galilea Álvarez participó en su primer Campeonato Panamericano mayor de gimnasia rítmica, en Río de Janeiro, Brasil (Fotografía: Fedetación de Gimnasia /La Nación)

“Fue una gran experiencia participar en mi primer campeonato mayor. Queremos agradecer al Comité Olímpico Nacional, a la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines de Costa Rica, al Icoder, a nuestras entrenadoras, familiares y compañeras, quienes siempre nos han apoyado”, expresó Álvarez.

Una vez de regreso al país, tanto Gloriana como Galilea tendrán tres días de descanso antes de retomar los entrenamientos con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.