Puro Deporte

Costa Rica asegura su presencia en la gimnasia rítmica de los próximos Juegos Panamericanos

La gimnasta Gloriana Sánchez, de 19 años, logró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027

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Por Juan Diego Villarreal
Gloriana Sánchez Gimnasia Rítmica Panamericano Río de Janeiro Brasil Puesto 9 6 de junio del 2026 Fotografía: Federación de Gimnasia
Gloriana Sánchez ocupó la novena posición en el Panamericano de gimnasia rítmica, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, este fin de semana. (Fotografía: Federación de Gimnasia/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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