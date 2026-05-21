Costa Rica aporta cinco futbolistas a Nicaragua, que enfrentará a exentrenador de la ‘Sele’

El volante del Puntarenas FC, Raheem Cole, fue llamado por primera vez a la Selección de Nicaragua.

El nuevo entrenador de la Selección de Nicaragua de fútbol, el argentino Juan Cruz Real, convocó a cinco futbolistas que militan en la Primera División del balompié costarricense.

Cruz, quien fue nombrado en abril pasado tras la salida del chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa y del nicaragüense Otoniel Olivas, quien estuvo de forma interina, llamó a 26 futbolistas y se prepara para su debut al enfrentar a Sudáfrica el viernes 29 de mayo y a Paraguay el 5 de junio.

Los guaraníes son dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro, quien precisamente inició el fallido proceso de la Tricolor rumbo a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde Costa Rica quedó eliminada.

En la convocatoria de Cruz destacan cinco jugadores nacidos en Costa Rica, pero con nacionalidad nicaragüense. Cuatro de ellos ya fueron llamados por Olivas para el partido ante Rusia en la fecha FIFA de marzo y repiten en la convocatoria de Cruz, mientras que un jugador de Puntarenas FC podría debutar con el cuadro pinolero.

El estratega argentino convocó a los guardametas Adonis Pineda (Puntarenas FC) y Darryl Parker (Real Estelí), así como a los defensas Christian Reyes (Municipal Liberia) y Jefferson Rivera (San Carlos). En los casos de Pineda, Reyes y Rivera, fueron titulares en el compromiso ante Rusia, que los pinoleros perdieron 3-1.

Por su parte, el volante del cuadro porteño Raheem Cole Martínez, de 27 años, fue llamado al conjunto blanquiazul luego de tramitar su doble nacionalidad para poder jugar con los pinoleros.

Raheem inició su carrera futbolística en las ligas menores de Limón FC. Posteriormente, jugó en la máxima categoría con San Carlos, Guanacasteca y Puntarenas FC desde 2024.

Su hermano gemelo, Kadeem Cole, en la temporada 2025 jugó con el Real Estelí de Nicaragua y en este 2026 se incorporó al Birmingham, Alabama, de la USL Championship, la segunda división de los Estados Unidos.

En la primera convocatoria del seleccionador Juan Cruz Real destacó la ausencia del saprissista Bancy Hernández, quien tuvo un cierre de campeonato irregular.

Nicaragua se enfrentará a Sudáfrica el viernes 29 de mayo, en Johannesburgo, Sudáfrica, a las 10 a. m. hora centroamericana. Posteriormente, el viernes 5 de junio se medirá a Paraguay en Asunción a las 4:15 p. m.