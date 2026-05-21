Puro Deporte

Costa Rica aporta cinco futbolistas a Nicaragua, que enfrentará a exentrenador de la ‘Sele’

Jugador del Puntarenas FC fue llamado por primera vez a la Selección de Nicaragua para la próxima fecha FIFA

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Raheem Cole celebra su gol con Daniel Colindres durante el duelo entre Puntarenas y Guadalupe
El volante del Puntarenas FC, Raheem Cole, fue llamado por primera vez a la Selección de Nicaragua. (redes/Redes Puntarenas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Raheem ColeSelección de NicaraguaAmistosos Sudáfrica y Paraguay
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.