Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos: ciudades amenazan con cancelar ‘fan fests’ por atraso de $625 millones en seguridad

El atraso en recursos para seguridad pone en riesgo fan fests del Mundial 2026 en varias ciudades estadounidenses.

Varias ciudades sede en Estados Unidos advirtieron que podrían cancelar los fan fests y eventos paralelos de la Copa del Mundo 2026 debido al atraso en la entrega de $625 millones destinados a seguridad.

El monto equivale a cerca de $625 millones y el Gobierno federal lo anunció en julio de 2025, bajo la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, los recursos no llegaron a los municipios.

La demora responde a una paralización de diez días en el Departamento de Seguridad Interna (DHS). La suspensión ocurrió en medio de una disputa presupuestaria entre demócratas y republicanos en el Congreso.

Disputa política frena fondos clave

El bloqueo se relaciona con diferencias sobre el financiamiento de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE). También se produjo tras los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

El DHS supervisa entidades como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema), que administra los recursos asignados a las ciudades sede para la seguridad del torneo.

A cuatro meses del inicio del torneo

La Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Se estima la llegada de cerca de 5 millones de aficionados solo en territorio estadounidense.

Además de los partidos, las ciudades planifican grandes fan fests. Estos eventos dependen de los fondos federales para su estructura y seguridad.

Durante una audiencia del Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, autoridades de Miami, Kansas City y Nueva Jersey señalaron que aún esperan el desembolso.

La representante de Nueva Jersey, Nellie Pou, calificó la situación como inaceptable debido a la cercanía del torneo y la ausencia de recursos.

Cancelaciones y plazos ajustados

La semana anterior se canceló una fan fest prevista en el Liberty State Park, en Nueva Jersey. Los organizadores la sustituyeron por actividades de menor escala.

En Miami, el director ejecutivo del comité organizador, Raymond Martínez, alertó sobre el cronograma. Indicó que restan 107 días para el torneo y cerca de 70 días para iniciar la construcción. Señaló que las decisiones deben tomarse en los próximos 30 días.

Kansas City proyecta recibir 650.000 visitantes y organizar 18 días de fan fest. El vicejefe de la Policía local, Joseph Mabin, afirmó que el financiamiento resulta crucial ante la proximidad de los plazos.

Las ciudades mantienen la expectativa de que el Gobierno federal libere los recursos en las próximas semanas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.