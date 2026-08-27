Copa Centroamericana: estas son las fechas para los partidos de cuartos de final

Tras la fase de grupos, muy rápido empiezan las series de eliminación directa en la Copa Centroamericana.

Los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf ya están a la vuelta de la esquina. ¿Sabe cuándo comienzan los partidos en las series de eliminación directa? Será más pronto de lo que imagina.

Atrás queda la fase de grupos, de la que solo falta por resolver quién será el primer lugar de esa instancia y que es algo que le compete al Olimpia de Honduras y al Deportivo Saprissa de Costa Rica.

Después de ese encuentro, en las próximas horas, la Concacaf dará los días exactos y las horas de cada partido, pero los juegos de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana se disputarán entre el 8 y el 10 de setiembre; mientras que los choques de vuelta serán entre el 15 y el 17 de setiembre.

Según el formato de la competencia, los clubes que avancen a semifinales estarán clasificados a la Copa de Campeones de Concacaf y seguirán su camino en la lucha por el título regional; mientras que los perdedores en cuartos de final tendrán que jugar un repechaje para buscar un cupo en Concachampions.

Ya en estas series de eliminación directa (cuartos de final, semifinales, repechaje y final) se contará con el VAR. Además, el gol en patio ajeno toma relevancia, porque el primer criterio de desempate es la mayor cantidad de goles convertidos como visitantes en el tiempo reglamentario en los dos partidos.

De no desempatarse una serie a través de esa vía, vendrían los tiempos extra (donde ya no aplica el gol de visita), incluso los penales, en caso de ser necesario.

Para los cuartos de final, los ganadores de grupos cerrarán la serie en casa; mientras que para semifinales, el repechaje y la final, lo hará quien tenga más puntos en ese momento.

Los equipos que siguen con vida en la Copa Centroamericana son Olimpia, Saprissa, Alajuelense, Alianza, Cartaginés, Motagua, Marathón y Luis Ángel Firpo.

Los cuartos de final de la Copa Centroamericana

En este momento, así se encuentran las llaves para los cuartos de final. Solo que se debe esperar el partido de este 27 de agosto entre Olimpia y Saprissa para en definitiva quién será primero y cuál será segundo en el grupo C.

Si el equipo hondureño se mantiene en el primer lugar, no habría ninguna variación y todo quedaría así:

Olimpia (Honduras) vs. Luis Ángel Firpo (El Salvador)

Alajuelense (Costa Rica) vs. Marathón (Honduras)

Alianza (El Salvador) vs. Motagua (Honduras)

Cartaginés (Costa Rica) vs. Saprissa (Costa Rica)

Sin embargo, si Saprissa derrota esta noche a Olimpia en Tegucigalpa, habría un cambio y así se jugarían los cuartos de final: