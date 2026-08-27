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Copa Centroamericana: estas son las fechas para los partidos de cuartos de final

Vienen las fases de eliminación directa en la Copa Centroamericana de Concacaf y esto es lo que usted debe saber

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Por Fanny Tayver Marín

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Tras la fase de grupos, muy rápido empiezan las series de eliminación directa en la Copa Centroamericana.
Tras la fase de grupos, muy rápido empiezan las series de eliminación directa en la Copa Centroamericana. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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